Irã convoca embaixador do Reino Unido para reclamar de participação em protesto

Reuters - O Irã convocou o embaixador britânico no país, neste domingo, para se queixar da participação do diplomata em uma manifestação em Teerã considerada “ilegal” pelas autoridades para homenagear os mortos em um avião ucraniano que foi acidentalmente abatido pelas forças militares iranianas, informou o Ministério das Relações Exteriores do Irã.

“Hoje, Rob Macaire foi convocado devido a seu comportamento não convencional de participar de uma manifestação ilegal no sábado”, afirmou o ministério em seu site oficial.

O Reino Unido disse mais cedo que seu embaixador no Irã havia sido brevemente detido no sábado, o que a mídia iraniana disse ter ocorrido porque ele estava incitando protestos contra o governo.