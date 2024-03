Irã denuncia silêncio do Ocidente após brutal ataque israelense a Gaza

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Irã condena o silêncio do Ocidente face ao genocídio na Faixa de Gaza após o brutal ataque israelita aos palestinos durante a distribuição de ajuda humanitária, diz a chancelaria iraniana.

“Mais de 100 cidadãos palestinos que esperavam para receber ajuda humanitária na rua Al-Rashid, na cidade de Gaza, foram martirizados e mais de 800 ficaram feridos devido ao ataque brutal do regime sionista”, escreveu o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Naser Kanani, no seu comunicado na conta X.

continua após o anúncio

O ataque ocorreu na quinta-feira (29), quando 32 caminhões chegaram à cidade de Gaza, onde soldados israelitas abriram fogo contra palestinos que aguardavam a entrega de ajuda humanitária.

“A ferida de Gaza permanecerá na memória dos povos livres do mundo, e a vergonha de apoiar e permanecer em silêncio face ao massacre e genocídio do povo palestino pelo criminoso regime sionista não será apagada das testas dos falsos defensores dos direitos humanos nos Estados Unidos e na Europa”, sublinhou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano.

continua após o anúncio

O Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) reunir-se-á urgentemente para discutir o episódio, descrito como um “massacre” pelo Ministério da Saúde de Gaza.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: