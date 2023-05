Irã destaca relações, promete 'fazer a diferença' e diz estar pronto para fazer parte do BRICS

Apoie o 247

Sputnik - O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, destacou as relações da República Islâmica com os países do BRICS, do qual ressaltou estar pronto para fazer parte, bem como desempenhar um papel importante no bloco.

Durante entrevista à emissora Al Mayadeen, o líder islâmico destacou os diversos desenvolvimentos e avanços do país na região e no cenário internacional.

Um dos fatos sublinhados pelo líder iraniano foi a reaproximação entre seu país e a Arábia Saudita, bem como outros tópicos, como os laços com a Síria e a adesão à Organização para Cooperação de Xangai.

O líder também destacou a luta dos países do Sul para combater o imperialismo global, liderado pelos EUA, país que há décadas vem assolando o mundo com sanções sem precedentes e sua política de pressão.

Raisi reforçou que o Irã tem uma política que prioriza estabilizar seus laços com os países vizinhos e desenvolver relações bilaterais em diversas áreas, tanto política, como econômica, cultural e social.

Segundo o líder islâmico, o Irão também está pronto para ampliar suas relações e cooperar com qualquer país no cenário internacional, condenando qualquer unilateralismo, nomeadamente o praticado pelos norte-americanos.

Além disso, Raisi destacou as relações com a China e com a Rússia, além de referir que o país está pronto para se juntar ao BRICS, onde poderá ter um papel importante.

"Consideramos que estas relações são boas para nós e estamos prontos para nos juntarmos ao BRICS. Isso proporcionará à República Islâmica do Irã novas possibilidades para desempenhar um papel importante, usando suas próprias capacidades e energias abundantes", destacou.

Anteriormente, o ministro da Economia e Finanças do Irã, Ehsan Khandouzi, havia deixado claro à Sputnik que o Irã considera importante desenvolver a cooperação com a Organização de Cooperação de Xangai (OCX) e o BRICS, organizações que desempenharão um papel importante na economia mundial em um futuro próximo.

O BRICS é um bloco econômico composto pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Contudo, recentemente, o número de países que manifestaram interesse em se juntar ao BRICS aumentou de forma significativa, entre eles potências regionais importantes como a Turquia, Irã, México, Indonésia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Egito e vários outros países africanos.

