Irã dispara mísseis contra centros de inteligência israelense em Erbil (vídeo)

Ataque que teria resultado na morte de agentes do Mossad foi reivindicado pelo Corpo de Guardiões do Irã, grupo militar de elite das Forças Armadas do país

247 - O Irã realizou, na madrugada deste domingo (13), um ataque com 12 mísseis balísticos contra dois centros estratégicos da agência de espionagem israelense (Mossad), na cidade de Erbil, capital da região semiautônoma do Curdistão iraquiano, De acordo com a HispanTV, o Corpo de Guardiões do Irã reivindicou a autoria dos disparos que teriam resultado na morte de agentes do Mossad que estavam nos locais atingidos.

“Após os últimos crimes do falso regime em Israel e o anúncio anterior de que os crimes e maldades deste regime infame não ficariam sem resposta , ontem à noite o centro estratégico de conspiração e maldade dos sionistas foi atingido por mísseis poderosos e de precisão IRGC ”, disse o Corpo de Guardiões do Irã, um grupo militar de elite das Forças Armadas do país, por meio de um comunicado.

Segundo a reportagem, a “ofensiva ocorreu em resposta aos ataques aéreos de Israel na Síria na última segunda-feira , que mataram dois coronéis iranianos, identificados como Ehsan Karbalai Pur e Morteza Said Neyad, membros dessas forças”.

Veja o momento das explosões.

Pro-Iran PMU Sabereen News posted this on Telgram channel pic.twitter.com/jtCcDhirUz March 12, 2022

