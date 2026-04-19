Irã diz que ainda não há data para nova rodada de negociações com os EUA

(Reuters) - Nenhuma data foi definida para a próxima rodada de negociações entre o Irã e os Estados Unidos, disse o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã neste sábado, acrescentando que um quadro de entendimento precisa ser acordado primeiro.

As negociações de mais alto nível entre os Estados Unidos e o Irã desde a Revolução Islâmica de 1979 terminaram em Islamabad sem um acordo no último fim de semana.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse à Reuters que provavelmente haverá conversas mais diretas neste fim de semana, embora alguns diplomatas tenham afirmado que isso é improvável, dada a logística de se reunir em Islamabad, onde as conversas devem ocorrer.

"Estamos agora focados em finalizar a estrutura de entendimento entre as duas partes. Não queremos entrar em nenhuma negociação ou reunião fadada ao fracasso e que possa servir de pretexto para mais uma escalada", disse Saeed Khatibzadeh a jornalistas à margem de um fórum diplomático na província de Antalya, no sul da Turquia.

"Até que cheguemos a um acordo sobre a estrutura, não podemos definir uma data... Houve, de fato, progressos significativos. Mas a abordagem maximalista da outra parte, tentando fazer do Irã uma exceção ao direito internacional, nos impediu de chegar a um acordo", disse ele, referindo-se às exigências dos EUA em relação ao programa nuclear iraniano.

"Preciso deixar bem claro que o Irã não aceitará ser uma exceção ao direito internacional. Tudo o que fizermos estará em conformidade com as normas e o direito internacional."

Questionado sobre as notícias de que o Irã teria fechado novamente o Estreito de Ormuz no sábado, após sua reabertura temporária na sequência de um cessar-fogo de 10 dias mediado pelos EUA entre Israel e Líbano na quinta-feira, Khatibzadeh disse que o Irã havia anunciado que permitiria a passagem segura de embarcações comerciais, em conformidade com os termos da trégua.

"O outro lado, o lado americano, tentou sabotar isso dizendo que estava aberto, exceto para os iranianos. Então, foi por isso que dissemos: 'Se vocês violarem os termos e condições do cessar-fogo, se os americanos não honrarem sua palavra, haverá repercussões para eles'", disse ele.