Irã diz que ainda não há data para nova rodada de negociações com os EUA
Teerã afirma que avanço depende de acordo prévio sobre estrutura de entendimento entre as partes
(Reuters) - Nenhuma data foi definida para a próxima rodada de negociações entre o Irã e os Estados Unidos, disse o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã neste sábado, acrescentando que um quadro de entendimento precisa ser acordado primeiro.
As negociações de mais alto nível entre os Estados Unidos e o Irã desde a Revolução Islâmica de 1979 terminaram em Islamabad sem um acordo no último fim de semana.
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse à Reuters que provavelmente haverá conversas mais diretas neste fim de semana, embora alguns diplomatas tenham afirmado que isso é improvável, dada a logística de se reunir em Islamabad, onde as conversas devem ocorrer.
"Estamos agora focados em finalizar a estrutura de entendimento entre as duas partes. Não queremos entrar em nenhuma negociação ou reunião fadada ao fracasso e que possa servir de pretexto para mais uma escalada", disse Saeed Khatibzadeh a jornalistas à margem de um fórum diplomático na província de Antalya, no sul da Turquia.
"Até que cheguemos a um acordo sobre a estrutura, não podemos definir uma data... Houve, de fato, progressos significativos. Mas a abordagem maximalista da outra parte, tentando fazer do Irã uma exceção ao direito internacional, nos impediu de chegar a um acordo", disse ele, referindo-se às exigências dos EUA em relação ao programa nuclear iraniano.
"Preciso deixar bem claro que o Irã não aceitará ser uma exceção ao direito internacional. Tudo o que fizermos estará em conformidade com as normas e o direito internacional."
Questionado sobre as notícias de que o Irã teria fechado novamente o Estreito de Ormuz no sábado, após sua reabertura temporária na sequência de um cessar-fogo de 10 dias mediado pelos EUA entre Israel e Líbano na quinta-feira, Khatibzadeh disse que o Irã havia anunciado que permitiria a passagem segura de embarcações comerciais, em conformidade com os termos da trégua.
"O outro lado, o lado americano, tentou sabotar isso dizendo que estava aberto, exceto para os iranianos. Então, foi por isso que dissemos: 'Se vocês violarem os termos e condições do cessar-fogo, se os americanos não honrarem sua palavra, haverá repercussões para eles'", disse ele.