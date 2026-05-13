Irã diz que controle do Estreito de Ormuz pode ampliar receitas

247 - O governo do Irã voltou a destacar a importância estratégica do Estreito de Ormuz para a economia e para a projeção internacional do país. Nesta quarta-feira (13), um porta-voz militar iraniano afirmou que o controle da passagem marítima poderá gerar receitas econômicas expressivas para Teerã e fortalecer sua posição geopolítica no cenário global.

As declarações foram feitas por Mohamad Akraminia e divulgadas pela agência iraniana Isna, segundo reportagem publicada pela AFP. O estreito é considerado uma das rotas mais importantes do comércio mundial de petróleo, concentrando parte significativa das exportações da commodity produzida no Oriente Médio.

Segundo Akraminia, o domínio iraniano sobre a região teria impacto direto sobre as finanças do país. “Nossa supervisão do Estreito de Ormuz gerará receitas econômicas significativas para nosso país, potencialmente até mesmo dobrando nossa renda petrolífera, e reforçará nossa influência no cenário internacional”, declarou o porta-voz militar.

Estreito é considerado rota estratégica global

O Estreito de Ormuz liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Oceano Índico, sendo um dos principais corredores marítimos utilizados para o transporte internacional de petróleo e gás natural. A região é acompanhada de perto por potências globais devido à relevância para o abastecimento energético mundial.

A fala do representante iraniano ocorre em meio às recorrentes tensões envolvendo segurança marítima no Oriente Médio e disputas geopolíticas entre o Irã e países ocidentais. Historicamente, Teerã tem defendido sua influência sobre a área, considerada estratégica para a defesa nacional e para sua economia.

Mohamad Akraminia também detalhou como as forças iranianas atuam no controle da região marítima. De acordo com ele, diferentes braços militares do país supervisionam setores distintos do estreito.

Guarda Revolucionária atua na parte ocidental

O porta-voz afirmou que a parte ocidental do Estreito de Ormuz está sob controle das forças navais da Guarda Revolucionária Islâmica, considerada uma das principais estruturas militares do Irã.

Já a área oriental da passagem marítima, segundo Akraminia, permanece sob supervisão da Marinha iraniana. A divisão operacional evidencia a relevância estratégica atribuída pelo governo do Irã ao controle da região.

O Estreito de Ormuz segue como um dos pontos mais sensíveis da geopolítica internacional, especialmente devido ao impacto que eventuais crises na área podem provocar nos preços globais do petróleo e nas cadeias de abastecimento energético.