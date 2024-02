Irã diz que declaração da União Africana contra a guerra de Israel contra a Palestina ajuda a promover a paz

A República Islâmica do Irã elogia o compromisso da União Africana “com os valiosos ideais humanitários relacionados com a Palestina” edit

247 - O Irã elogiou neste domingo (18), a declaração da União Africana (UA) pelo fim imediato da guerra genocida de Israel contra o povo palestino de Gaza, informa o canal HispanTV.

Durante a 37ª Cúpula da União Africana em Adis Abeba, capital da Etiópia, o bloco regional denunciou a violação “mais flagrante” do direito humanitário internacional por parte do regime israelense ita na Faixa de Gaza, ao mesmo tempo que exigiu o fim imediato dos ataques contra o enclave sitiado.

A este respeito, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irã, Naser Kanani, manifestou no domingo o “apoio categórico” da nação iraniana à posição dos Estados-membros da União Africana, que contribui para a paz.

"A República Islâmica do Irã declara o seu apoio categórico ao conteúdo desta declaração, que mostra o compromisso da União, bem como dos líderes e nações africanas, com os valiosos ideais humanitários relacionados com a Palestina", disse o porta-voz da Agência dos Negócios Estrangeiros Iraniano. Ministério.

O presidente da União Africana enfatizou que a comunidade internacional não deve fechar os olhos às atrocidades que Israel comete na Palestina.

