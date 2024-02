Irã diz ter identificado agentes do Mossad em 28 países

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Ministério da Inteligência do Irã afirmou que identificou dezenas de espiões afiliados ao Mossad em 28 países ao redor do mundo, abrangendo três continentes: Ásia, África e Europa.



Além disso, alguns espiões foram identificados em Teerã e em várias províncias iranianas, e foram tomadas medidas legais contra eles, segundo informações da mídia estatal iraniana.

Em um comunicado divulgado na sexta-feira (2), o ministério anunciou o que descreveu como a "maior operação combinada de inteligência e contra-inteligência" contra as organizações de espionagem e segurança do regime israelense.

continua após o anúncio

Sem nomear os países envolvidos na operação, o comunicado disse: "Um número de espiões em Teerã e várias províncias do país" foram identificados e tratados legalmente ou mantidos sob vigilância de segurança. "Além disso, vários espiões iranianos residentes no exterior foram identificados".

Na segunda-feira, quatro indivíduos condenados no Irã por trabalhar para a agência de espionagem israelense e planejar um ataque com bomba na província central de Isfahan foram executados. Em dezembro do ano passado, quatro principais membros de uma equipe de sabotagem afiliada ao Mossad também foram executados na província iraniana de Azarbaijão Ocidental após serem condenados por agir contra a segurança do país.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: