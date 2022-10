Irã e Rússia fazem acordos sobre gás e petróleo no valor de mais de 40 bilhões de dólares

Apoie o 247

247 - O Irã e a Rússia assinaram um acordo sobre a exploração de campos e chegaram a um acordo sobre a construção de linhas de exportação de gás e instalações de gás natural liquefeito, informa o site RT.

O ministro do Petróleo do Irã, Javad Owji, declarou que seu país e a Rússia assinaram acordos na área de petróleo e gás, cujo valor ultrapassa os 40 bilhões de dólares, informa a Tasnim neste domingo.

“Assinamos um memorando de entendimento comum [com a Rússia] no valor de quase 4 bilhões de dólares sobre a exploração de campos e [um acordo] sobre a construção de linhas de exportação de gás e instalações de gás natural liquefeito por 40 bilhões de dólares”, disse o ministro.

Além disso, o vice-ministro iraniano do Petróleo, Ahmed Asadzadeh, destacou que a Rússia está desenvolvendo um plano para a exploração de seis campos de petróleo e dois grandes campos de gás no país. Neste contexto, manifestou a esperança de que seja assinado um acordo a este respeito antes do final do ano, segundo a agência IRNA.

Um dia antes, Javad Owji afirmou que Teerã está pronta para atrair capital russo no setor de energia. "A administração iraniana está pronta para receber capital de investidores russos no setor de petróleo e gás para participação em campos [de depósito], trocas de derivados de petróleo e exportação de produtos petroquímicos", disse ele, segundo a agência.

