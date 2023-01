Irã frustra ataque de drones em instalação militar

Apoie o 247

DUBAI, 29 Jan (Reuters) - Uma forte explosão em uma instalação militar na cidade de Isfahan, no centro do Irã, foi causada por um ataque de drone "malsucedido", informou a mídia estatal iraniana neste domingo (29), citando o Ministério da Defesa.



"Um dos (os drones) foi atingido pela... defesa aérea e os outros dois foram pegos em armadilhas de defesa e explodiram. Felizmente, esse ataque malsucedido não causou nenhuma perda de vida e causou pequenos danos ao telhado da oficina, ", disse o ministério em um comunicado divulgado pela agência de notícias estatal Irna.



Agências de notícias iranianas relataram anteriormente a forte explosão e publicaram um vídeo mostrando um flash de luz na fábrica, teoricamente de munições, e imagens de veículos de emergência e caminhões de bombeiros do lado de fora da fábrica.



Em julho, o Irã disse ter prendido uma equipe de sabotagem formada por militantes curdos que trabalhavam para Israel e que planejavam explodir um centro "sensível" da indústria de defesa em Isfahan.



O anúncio ocorreu em meio a crescentes tensões com o arqui-inimigo Israel sobre o programa nuclear de Teerã. Israel diz que o Irã está tentando desenvolver armas nucleares. Teerã nega isso.



"(O ataque) não afetou nossas instalações e missão... e tais medidas cegas não terão impacto na continuação do progresso do país", afirmou o comunicado do Ministério da Defesa.



Houve uma série de explosões e incêndios em torno de instalações militares, nucleares e industriais iranianas nos últimos anos.



Em 2021, o Irã acusou Israel de sabotar sua principal instalação nuclear de Natanz e jurou vingança por um ataque que parecia ser o último episódio de uma longa guerra secreta.



As explosões em locais iranianos sensíveis às vezes causaram preocupação em meio às tensões sobre o programa nuclear do Irã com Israel e os Estados Unidos.



Israel há muito ameaça uma ação militar contra o Irã se as negociações indiretas entre Washington e Teerã não conseguirem salvar o pacto nuclear de 2015.

