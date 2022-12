Irã inicia exercícios militares com bombardeiros e drones no estreito de Ormuz

A manobra contará com as forças terrestres, aéreas e navais, informa o país persa edit

Sputnik - O Irã iniciou os exercícios militares nas regiões meridionais, ao leste do estreito de Ormuz, segundo a agência de notícias IRNA.

O subcomandante do Exército para Assuntos de Coordenação, o contra-almirante Habibollah Sayyari, comunicou que as simulações serão realizadas próximo ao porto da cidade costeira de Jask, e se estenderão ao norte do oceano Índico.

Segundo o oficial, a manobra conjunta contará com as forças terrestres, aéreas e navais, e demonstrará "a confiança, o poder e a segurança", além de elevar suas capacidades para "realizar operações em locais especiais".

Ao mesmo tempo, as manobras contarão com o apoio de bombardeiros estratégicos da Força Aérea, bem como drones que realizarão operações de coleta de informações contra as forças adversárias, além de missões de reconhecimento.

De acordo com o subcomandante, os exercícios têm como objetivo recordar que a paz será preservada na região apenas através das capacidades das unidades regionais, adicionando que a saída dos países que não fazem parte da região, como EUA e Reino Unido, garantirá a estabilidade.

