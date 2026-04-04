Irã intensifica buscas por piloto dos EUA após abater aviões

WASHINGTON/CAIRO, 4 de abril (Reuters) - As forças iranianas estavam à procura de um piloto americano desaparecido neste sábado, de um dos dois aviões de guerra abatidos sobre o Irã e o Golfo, aumentando a tensão para Washington, enquanto a guerra entrava em sua sexta semana com poucas perspectivas de negociações de paz à vista.

Os incidentes demonstram os riscos que as aeronaves americanas e israelenses ainda enfrentam sobre o Irã, apesar das afirmações do presidente Donald Trump e de seu secretário de Defesa, Pete Hegseth, de que as forças americanas tinham controle total do espaço aéreo.

A possibilidade de um militar americano estar vivo e foragido no Irã surge dias depois de Trump ter ameaçado bombardear o Irã "de volta à Idade da Pedra" em um conflito que tem pouco apoio público entre os americanos e ameaça causar danos duradouros à economia global.

Teerã zomba dos objetivos de guerra de Trump

Autoridades de ambos os países disseram que o fogo iraniano derrubou um caça F-15E americano de dois lugares, enquanto duas autoridades americanas afirmaram que o piloto ejetou de um caça A-10 Warthog que caiu no Kuwait após ser atingido por fogo iraniano.

Dois helicópteros Black Hawk envolvidos nas buscas pelo piloto desaparecido foram atingidos por fogo iraniano, mas conseguiram sair do espaço aéreo iraniano, disseram à Reuters dois funcionários americanos.

A extensão dos ferimentos da tripulação não estava clara.

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou estar vasculhando uma área no sudoeste do país, perto de onde o avião do piloto caiu, enquanto o governador regional prometeu uma condecoração para quem capturasse ou matasse "forças do inimigo hostil".

Os iranianos, bombardeados pelo poder aéreo americano desde que os EUA e Israel iniciaram seus ataques em 28 de fevereiro, comemoraram a derrubada de aviões. O presidente do Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, disse no canal X que a guerra havia sido "rebaixada de mudança de regime" para uma caçada a pilotos.

Trump esteve na Casa Branca recebendo atualizações sobre os esforços de resgate, disse à Reuters um alto funcionário do governo.

O Irã informou aos mediadores que não está preparado para se reunir com autoridades americanas em Islamabad nos próximos dias e que os esforços liderados pelo Paquistão para alcançar um cessar-fogo chegaram a um impasse, afirmou o Wall Street Journal na sexta-feira.

O conflito deixou 13 militares americanos mortos e mais de 300 feridos, segundo o Comando Central dos EUA.

Zona petroquímica atingida no Irã

Com a continuação das hostilidades no sábado, a mídia estatal iraniana relatou ataques aéreos a uma zona petroquímica no sudoeste do Irã, com cinco pessoas feridas até o momento.

Um projétil também atingiu um prédio auxiliar próximo ao perímetro da usina nuclear de Bushehr, no Irã, informou a agência de notícias Tasnim, matando uma pessoa. As operações da usina não foram afetadas.

A mídia iraniana também noticiou ataques aéreos contra armazéns que armazenavam água engarrafada no oeste do Irã.

A guerra já matou milhares de pessoas e desencadeou uma crise energética desde os ataques iniciais que assassinaram o Líder Supremo do Irã, o Aiatolá Ali Khamenei.

Enquanto países da Alemanha ao Japão buscavam lidar com as consequências, cinco ministros das Finanças da União Europeia defenderam a criação de um imposto sobre os lucros extraordinários das empresas de energia em reação ao aumento dos preços dos combustíveis, segundo uma carta vista pela Reuters .

O governo do Senegal cancelou todas as viagens internacionais não essenciais de ministros e altos funcionários, alertando para tempos "extremamente difíceis" pela frente, já que os preços mais altos do petróleo no mercado internacional pressionam o orçamento do país.

O Irã lançou drones e mísseis contra Israel e mirou em países do Golfo aliados aos Estados Unidos, que se abstiveram de entrar diretamente na guerra por medo de uma escalada ainda maior.

No sábado, as autoridades de Dubai informaram que não houve feridos após destroços de interceptações aéreas atingirem as fachadas de dois edifícios no emirado, incluindo o da empresa de tecnologia americana Oracle, na Dubai Internet City.

Israel vem conduzindo uma campanha paralela contra o Hezbollah, grupo militante apoiado pelo Irã, no Líbano, após este ter atacado Israel em apoio ao Irã. No início da manhã de sábado, as forças armadas israelenses anunciaram que estavam atacando instalações do grupo militante em Beirute.

O Irã atacou uma usina de energia e água no Kuwait na sexta-feira, depois que Trump ameaçou atingir as pontes e usinas iranianas, ressaltando a vulnerabilidade dos estados do Golfo que dependem fortemente de usinas de dessalinização para o abastecimento de água potável.

Os mercados de petróleo permaneceram fechados após os preços de referência do petróleo bruto dos EUA subirem 11% na quinta-feira, depois que Trump não deu nenhum sinal claro de um fim iminente para a guerra em seu discurso.