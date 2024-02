Irã pede a grupos xiitas no Iraque e na Síria redução de ataques a bases dos EUA

Apoie o 247

(Sputnik) - Teerã supostamente convocou suas proxies xiitas no Iraque e na Síria para reduzir seus ataques às instalações militares dos EUA no Oriente Médio, pois está cauteloso em provocar um conflito militar aberto com os Estados Unidos, relatou o The New York Times nesta terça-feira (27), citando oficiais americanos e iranianos não identificados.

À medida que os ataques de grupos militantes iraquianos e sírios se intensificaram, resultando na morte de vários militares dos EUA, a liderança iraniana supostamente começou a se preocupar que a liberdade que tinha dado a suas proxies poderia se voltar contra si e culminar em uma guerra entre Washington e Teerã.

Desde que os EUA realizaram ataques aéreos de retaliação contra grupos militantes em 2 de fevereiro, não houve ataques a bases militares dos EUA no Iraque e apenas dois menores na Síria, enquanto antes disso, as forças armadas dos EUA registraram pelo menos 170 ataques contra tropas dos EUA em quatro meses, relatou o jornal.

No início de fevereiro, o The Wall Street Journal relatou, citando um conselheiro iraniano, que oficiais iranianos visitaram o Iraque após o ataque a uma base militar dos EUA na Jordânia para informar suas proxies que, ao matar soldados dos EUA, eles estavam ultrapassando o limite. O comandante da Força Quds do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), Esmail Qaani, bem como outros altos oficiais militares do Irã, estão garantindo que as forças na região não provoquem mais ataques. Mais tarde, em fevereiro, o The Washington Post relatou, citando fontes regionais, que o Irã havia instado privadamente o Hezbollah e outros movimentos armados no Oriente Médio a mostrar contenção em relação às forças dos EUA na região.

No final de janeiro, três soldados americanos foram mortos e mais de 40 ficaram feridos em um ataque de drone em um posto militar dos EUA no nordeste da Jordânia, perto da fronteira com a Síria. O presidente dos EUA, Joe Biden, culpou grupos militantes supostamente apoiados pelo Irã. Alguns dias depois, os EUA lançaram ataques aéreos contra cerca de 85 alvos supostamente pertencentes à Guarda Revolucionária do Irã e grupos afiliados no Iraque e na Síria. O exército dos EUA afirmou que entre os alvos atingidos por aeronaves dos EUA estavam postos de comando, centros de inteligência, instalações de armazenamento de mísseis e drones, bem como outras instalações envolvidas na operação de cadeias de suprimentos de munições para o IRGC e suas forças aliadas no Iraque e na Síria.

