Irã pede detenção de Trump à Interpol por assassinato do general Soleimani

Líder militar iraniano foi alvo de ataque planejado pelo exército norte-americano, e por isso a República Islâmica pede a prisão do presidente e 47 militares desse país presentes no Iraque edit

Revista Fórum - O governo do Irã revelou nesta terça-feira (5) que solicitou à Interpol a detenção de Donald Trump e de 47 militares, entre autoridades do Pentágono e oficiais integrantes das forças estadunidenses presentes no Iraque, por suas responsabilidades no assassinato do general Qassem Soleimani.

O líder militar iraniano morreu no dia 3 de janeiro de 2020, quando estava em um local próximo ao aeroporto de Bagdá, no Iraque, que foi alvo de um bombardeio realizado pelo exército dos Estados Unidos.

Segundo a agência de notícias iraniana Fars, o país quer que a Interpol emita um “alerta vermelho”, o aviso de mais alto nível da organização, que implica em uma ordem enviada a todas as agências no mundo inteiro para localizar, capturar e prender provisoriamente uma pessoa pendente de extradição ou ação legal semelhante.

