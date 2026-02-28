Irã pede que Papa condene ataque de EUA e Israel

247 - O Irã solicitou ao papa Leão XIV que se pronuncie contra o ataque conjunto realizado neste sábado (28) por Estados Unidos e Israel, que o país persa considera uma violação de sua soberania. A informação foi divulgada à ANSA pelo embaixador do Irã no Vaticano, Mohammad Hossein Mokhtari.

Em entrevista à agência, Mokhtari afirmou que a "integridade territorial e a soberania" iranianas foram "claramente violadas" por uma "agressão" que ocorreu justamente enquanto "Irã e EUA estavam empenhados em negociações diplomáticas".

"Espero sinceramente que as autoridades do Vaticano, em particular o papa Leão XIV, condenem essa agressão flagrante com base nos ensinamentos religiosos e retomem oficialmente seus constantes apelos pela promoção da paz e da justiça no mundo e pela luta contra a violência, que constituem a antiga mensagem dos profetas e dos textos sagrados", declarou o embaixador.

Segundo Mokhtari, Teerã "utilizou todas as suas capacidades para evitar a deflagração da guerra", mas agora possui "o direito legal e legítimo de responder a essa vergonhosa agressão".

O diplomata também pediu que "todos os Estados-membros das Nações Unidas e todas as organizações e fóruns internacionais que prezam pela paz e pela liberdade condenem esse ato de agressão", reforçando o apelo do Irã por uma reação global à ofensiva.