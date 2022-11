Irã pode aderir à zona de livre comércio liderada pela Rússia

Apoie o 247

RT - Espera-se que o Irã entre na União Econômica Eurasiática (UE) liderada pela Rússia num futuro próximo, revelou na terça-feira o vice-primeiro-ministro russo Aleksandr Novak.

"Concordamos em remover todas as barreiras que atualmente existem no caminho do desenvolvimento do comércio entre os nossos países. E estamos a falar em baixar as barreiras nas fronteiras de países terceiros", disse Novak durante uma reunião da comissão intergovernamental sobre comércio e cooperação económica entre a Rússia e o Irã.

A UE, que se baseia na União Aduaneira da Rússia, Cazaquistão e Bielorrússia, foi criada em 2015. Mais tarde, juntaram-se-lhe a Armênia e o Quirguizistão. Em 2016, o Vietname tornou-se oficialmente o primeiro país não regional a tornar-se membro do bloco. A união foi concebida para assegurar a livre circulação de bens, serviços, capitais e trabalhadores entre as nações membros.

Mais de 50 países e organizações internacionais, incluindo a China, Indonésia, Jordânia, Tailândia, e alguns países sul-americanos, manifestaram interesse num acordo de comércio livre com a União Europeia.

Segundo a Novak, o volume do comércio entre a Rússia e o Irã tem vindo a crescer a um "ritmo recorde". Aumentou mais de 36% em janeiro-agosto em termos anuais, atingindo 3,3 mil milhões de dólares. O vice-primeiro-ministro expressou confiança de que o valor poderia em breve atingir 4 mil milhões de dólares.

A cooperação entre a Rússia e o Irã começou a expandir-se rapidamente no meio de sanções ocidentais contra Moscou e Teerã. Desde o início do ano, chegaram a uma série de acordos, incluindo a troca de fornecimentos de turbinas, peças sobressalentes e equipamento aeronáutico iranianos, e também para a construção conjunta de gasodutos e desenvolvimento de campos, bem como para viagens sem visto para grupos turísticos da Rússia.

