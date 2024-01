​Irã prende todos os envolvidos nos atentados terroristas em Kerman

Apoie o 247

247 - Todos os terroristas envolvidos no recente ataque mortal na cidade de Kerman, no sudeste do Irã, foram presos, disse o procurador da cidade, Mehdi Bakhshi. Ele revelou a informação numa entrevista televisiva no sábado (6), três dias após o ataque terrorista.

“Trinta e duas pessoas foram presas [em conexão com] o caso do crime [terrorista] de Kerman e estão sendo submetidas a interrogatórios preliminares”, disse ele, citado pela IRNA.

Além disso, acrescentou o responsável judicial, “foram descobertas 16 bombas em toda a província de Kerman”, cujo poder explosivo excedeu o dos coletes suicidas utilizados no ataque de quarta-feira.

Os ataques terroristas, reivindicados pelo grupo Daesh Takfiri, apoiado pelos EUA, ocorreram perto do cemitério do falecido comandante antiterrorista do Irão, tenente-general Qassem Soleimani, durante uma cerimónia que comemora o quarto aniversário do seu martírio.

As explosões deixaram 89 pessoas, incluindo 76 iranianos e 13 afegãos, mortas e outras 286 feridas, algumas delas em estado crítico.

O grupo terrorista Estado Islâmico, também conhecido como Daesh, assumiu a responsabilidade pelos ataques terroristas em Kerman

Bakhshi rejeitou os rumores de que os explosivos usados ​​durante o ataque foram colocados em contêineres de lixo e detonados remotamente, dizendo que ambas as explosões foram realizadas por homens-bomba, um dos quais era do Tajiquistão.

Enfatizando que os terroristas não conseguiram plantar nenhum explosivo dentro do cemitério onde os mártires estão enterrados, o promotor disse: “Nos últimos meses, até 23 terroristas do Daesh dispostos a realizar ataques suicidas foram presos em toda a província de Kerman”.

O procurador observou que a província teve de lidar com um grande número de ameaças durante o aniversário deste ano do martírio do General Soleimani, em meio a relatos de possíveis ataques terroristas do Daesh e da seita terrorista anti-Irão Mujahedin-e-Khalq.

Equipamentos operacionais, incluindo dois coletes explosivos, também foram descobertos nos esconderijos dos terroristas.

“Portanto, toda a província se mobilizou” para enfrentar possíveis ameaças, disse.

Bakhshi acrescentou que o Ministério da Inteligência participou na mobilização, bem como a Organização de Inteligência do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica e até o Exército, que monitorou pequenos veículos aéreos num raio de vários quilómetros e também havia cães farejadores especiais para detectar possíveis explosivos.

O promotor rejeitou as acusações de que o aniversário deste ano não teve tantos cuidados de segurança como no ano anterior.

Afirmou que o evento deste ano foi marcado por medidas de segurança mais preventivas e pelo destacamento de um maior número de forças de segurança, para além do uso extensivo de câmaras térmicas e drones de vigilância.

