Irã promete ampliar produção de petróleo apesar de ameaças dos EUA: "não nos renderemos"

Sputnik - A política dos EUA de "pressão máxima" não impedirá Teerã de aumentar suas capacidades de produção de petróleo, afirmou o ministro iraniano do Petróleo, Bijan Zanganeh, durante um discurso neste sábado (11).

A declaração do ministro ocorreu antes da assinatura de um acordo de US$ 294 milhões (R$ 1,564 bilhão) entre duas empresas iranianas: a Companhia Nacional de Petróleo do Irã e a Persia Oil & Gas. O contrato prevê a extração de 39,5 milhões de barris de petróleo bruto do campo petrolífero de Yaran, na província de Cuzistão, escreve a Reuters.

O depósito, compartilhado entre o Irã e o Iraque, possui cerca de 550 milhões de barris de petróleo, detalha a Bloomberg. Teerã recorreu a companhias nacionais para desenvolver projetos de petróleo e gás após a administração Trump ter introduzido um pacote de sanções visando dificultar a produção e exportação petrolíferas do Irã.

Por conseguinte, as sanções norte-americanas terão poucos efeitos sobre a indústria, disse Zanganeh.

"Não nos renderemos sob nenhuma circunstância. Temos que aumentar nossa capacidade para que, quando for necessário, possamos entrar no mercado com toda a força e fazer ressurgir a nossa participação", ressaltou ministro.

Anteriormente, o vice-presidente do Irã Eshaq Jahangiri afirmou que os EUA não conseguiram atingir seu objetivo de impedir o país de exportar petróleo.

