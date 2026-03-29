Irã adverte EUA sobre possível ataque terrestre enquanto potências regionais se reúnem no Paquistão

ISLAMABAD/DUBAI, 29 de março (Reuters) - O Irã afirmou estar pronto para responder a um ataque terrestre dos EUA, acusando Washington no domingo de preparar um ataque terrestre, mesmo enquanto buscava negociações e potências regionais realizavam conversas no Paquistão para tentar pôr fim aos combates .

Os ministros das Relações Exteriores do Paquistão, Arábia Saudita, Turquia e Egito deveriam se reunir em Islamabad para discutir maneiras de interromper a guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, que já dura um mês, matou milhares de pessoas e causou a maior interrupção de todos os tempos no fornecimento global de energia.

O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, acusou os EUA de enviarem mensagens sobre possíveis negociações enquanto planejavam secretamente o envio de suas tropas terrestres, acrescentando que o Irã estava pronto para responder caso tropas americanas fossem mobilizadas.

"Enquanto os americanos exigirem a rendição do Irã, nossa resposta é que jamais aceitaremos a humilhação", disse ele em mensagem à nação.

A guerra, iniciada em 28 de fevereiro com ataques dos EUA e de Israel contra o Irã, espalhou-se pelo Oriente Médio, com os houthis do Iêmen, alinhados ao Irã, lançando no sábado seus primeiros ataques contra Israel desde o início do conflito.

Os ataques apontam para uma nova ameaça potencial ao transporte marítimo global, já afetado pelo fechamento efetivo do Estreito de Ormuz , anteriormente uma via navegável para cerca de um quinto do fornecimento mundial de petróleo e gás natural liquefeito.

Os preços do petróleo a longo prazo subiram acentuadamente desde o início da guerra com o Irã.

Os preços do petróleo a longo prazo subiram acentuadamente desde o início da guerra com o Irã. Washington enviou milhares de fuzileiros navais para o Oriente Médio, com o primeiro de dois contingentes chegando na sexta-feira a bordo de um navio de assalto anfíbio, informou o Exército dos EUA.

O Washington Post citou autoridades americanas dizendo que o Pentágono estava se preparando para semanas de operações terrestres no Irã, possivelmente envolvendo incursões de forças especiais e tropas de infantaria convencionais.

Segundo o Post, ainda não havia certeza se o presidente Donald Trump aprovaria os planos de envio de tropas terrestres. A Reuters informou que o Pentágono considerou opções militares que poderiam incluir forças terrestres.

O secretário de Estado Marco Rubio afirmou que os EUA poderiam atingir seus objetivos sem tropas terrestres, mas que estavam enviando forças para a região para dar a Trump a "máxima" flexibilidade.

NEGOCIAÇÕES DO PAQUISTÃO

O Paquistão, um potencial mediador entre Washington e Teerã, sediou as negociações de domingo, um dia depois de o primeiro-ministro Shehbaz Sharif ter conversado com o presidente iraniano Masoud Pezeshkian.

O ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, realizou reuniões bilaterais separadas em Islamabad, no domingo, com seus homólogos turco e egípcio, antes das consultas quadrilaterais.

Paralelamente, contatos em nível militar também estão em andamento, com o chefe do exército paquistanês, Asim Munir, em contato regular com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, segundo uma fonte familiarizada com as discussões.

Em outra frente, uma fonte turca familiarizada com o assunto disse que Ancara estava trabalhando com outras nações em uma proposta para abrir o Estreito de Ormuz, o que é necessário para uma desescalada mais ampla.

Outra fonte diplomática afirmou que a prioridade da Turquia era garantir um cessar-fogo. "Garantir a passagem segura de navios poderia servir como uma importante medida para gerar confiança nesse sentido", disse a fonte.

Os Estados Unidos disseram na semana passada que ofereceram ao Irã um plano de cessar-fogo de 15 pontos, com uma proposta para reabrir a hidrovia e restringir o programa nuclear iraniano, mas Teerã rejeitou a lista e apresentou suas próprias propostas.

Israel atinge dezenas de alvos em todo o Irã

Enquanto os esforços para encontrar uma solução negociada para a guerra avançavam lentamente, as forças armadas de Israel continuavam seu implacável ataque aéreo contra o Irã, afirmando no domingo que suas forças haviam atacado a infraestrutura de fabricação de armas de Teerã, incluindo dezenas de locais de armazenamento e produção no dia anterior.

Cinco pessoas morreram em um ataque a um cais na cidade portuária de Bandar-e-Khamir, no sul do país, que também destruiu duas embarcações, informou a mídia estatal iraniana.

Israel também atacou alvos no Líbano como parte de sua campanha contra o Hezbollah, apoiado pelo Irã, matando três jornalistas libaneses em um ataque a um veículo da imprensa, informou a emissora libanesa Al Manar, além de um soldado libanês.

O exército israelense afirmou que um dos jornalistas fazia parte de uma unidade de inteligência do Hezbollah e o acusou de divulgar a localização de soldados israelenses. No início do domingo, o exército anunciou a morte de um de seus soldados em combate no Líbano.

Um prédio que abriga a emissora Al-Araby do Catar, em Teerã, foi atingido por Israel no domingo, informou a agência de notícias semioficial Mehr, mostrando uma escavadeira removendo entulhos de um bloco de vários andares danificado.

Greves dos Houthi aumentam os riscos para a navegação

O Irã prosseguiu com seus ataques contra Israel e diversos países do Golfo. As defesas aéreas abateram um drone próximo à residência do líder do partido curdo iraquiano, que governa a ilha de Erbil, na madrugada de domingo, segundo fontes de segurança.

Um dia antes, outro ataque com drone teve como alvo a casa do presidente da região do Curdistão iraquiano, disseram as fontes.

Com o Estreito de Ormuz efetivamente fechado, também há preocupação com as rotas de navegação ao redor da Península Arábica e do Mar Vermelho, após a entrada dos houthis do Iêmen no conflito.

Inicialmente, os ataques visavam Israel, mas durante a guerra em Gaza, também atingiram navios no Estreito de Bab el-Mandeb, um ponto de estrangulamento marítimo crucial que dá acesso ao Canal de Suez. Analistas afirmam que a retomada dos ataques nessa região aumentaria ainda mais a pressão sobre a economia mundial .

Com as eleições de meio de mandato nos EUA marcadas para novembro, a guerra, cada vez mais impopular, tem pesado sobre o Partido Republicano de Trump. Manifestantes foram às ruas de cidades por todos os EUA no sábado em protesto contra o conflito.

Trump ameaçou atingir usinas de energia iranianas e outras infraestruturas energéticas caso o Irã não abra o Estreito de Ormuz, embora tenha prorrogado o prazo por 10 dias.

As ameaças iranianas contra navios impediram a maioria dos petroleiros de tentar atravessar o estreito. O Irã concordou em permitir a passagem de mais 20 embarcações com bandeira paquistanesa pelo estreito, com permissão para dois navios transitarem diariamente, segundo Dar.