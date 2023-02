Irã quer incrementar relações econômicas com o Brasil

Apoie o 247

ICL

247 - O Irã quer retomar as negociações com a Embraer para a compra de 40 aviões. O embaixador Hossein Garibi, já pediu audiência com o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, para falar das relações bilaterais com o Brasil, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo,

O contrato para a compra dos jatos foi negociado em 2016, e uma aeronave chegou a ser levada ao Irã para testes. Com a chegada de Donald Trump ao poder no ano seguinte, porém, os EUA romperam o acordo nuclear e voltaram a aplicar sanções econômicas contra os iranianos.

Com medo de retaliação norte-americana, a Embraer suspendeu as negociações para a venda das aeronaves.

Os diplomatas do Irã acreditam agora que as relações com o país, no governo Lula, podem ser incrementadas

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.