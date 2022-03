Irã quer pagamento em euros por vendas de petróleo novas e pendentes

Segundo a Reuters, mudar as vendas de petróleo para euros faz sentido, já que a Europa é agora um dos maiores parceiros comerciais do Irã edit

NOVA DÉLHI (Reuters) - O Irã quer recuperar dezenas de bilhões de dólares devidos pela Índia e outros compradores de seu petróleo em euros e também está faturando novas vendas de petróleo em euros, buscando reduzir sua dependência do dólar após o último alívio das sanções do mês.

Uma fonte da estatal National Iranian Oil Co (NIOC) disse à Reuters que o Irã cobrará em euros por seus contratos de petróleo recentemente assinados com empresas como a francesa Total, a refinaria espanhola Cepsa e a Litasco, braço comercial da russa Lukoil.

“Nas nossas faturas mencionamos uma cláusula de que os compradores do nosso petróleo terão que pagar em euros, considerando a taxa de câmbio em relação ao dólar no momento da entrega”, disse a fonte do NIOC.

A Lukoil e a Total se recusaram a comentar, enquanto a Cepsa não respondeu a um pedido de comentário.

O Irã também disse a seus parceiros comerciais que lhe devem bilhões de dólares que deseja ser pago em euros em vez de dólares americanos, disse a pessoa, que tem conhecimento direto do assunto.

O Irã foi autorizado a recuperar alguns dos fundos congelados sob sanções lideradas pelos EUA em outras moedas que não dólares, como o rial de Omã e o dhiram dos Emirados Árabes Unidos.

Mudar as vendas de petróleo para euros faz sentido, já que a Europa é agora um dos maiores parceiros comerciais do Irã.

“Muitas empresas europeias estão correndo para o Irã em busca de oportunidades de negócios, então faz sentido ter receita em euros”, disse Robin Mills, executivo-chefe da Qamar Energy, com sede em Dubai.

O Irã vem pressionando há anos para que o euro substitua o dólar como moeda para o comércio internacional de petróleo. Em 2007, Teerã não conseguiu persuadir os membros da Opep a abandonar o dólar, que seu então presidente Mahmoud Ahmadinejad chamou de “pedaço de papel sem valor”.

A fonte do NIOC disse que o banco central do Irã instituiu uma política enquanto o país estava sob sanções por seu programa nuclear contestado para realizar comércio exterior em euros.

"O Irã mudou para o euro e cancelou o comércio de dólares por motivos políticos", disse a fonte.

IMPULSO PARA O EURO TRADE

O Irã tem a quarta maior reserva provada de petróleo bruto do mundo e espera aumentar rapidamente a produção, o que pode levar a dezenas de bilhões de euros em novos negócios de petróleo.

A insistência do Irã em ser pago em euros em vez de dólares também é um sinal de uma trégua desconfortável entre Teerã e Washington, mesmo após a suspensão da maioria das sanções no mês passado.

Autoridades dos EUA estimam que cerca de US$ 100 bilhões (69 bilhões de libras) em ativos iranianos foram congelados no exterior, cerca de metade dos quais Teerã poderia acessar como resultado do alívio das sanções.

Não está claro quanto desses fundos são taxas de petróleo que o Irã gostaria de receber de volta em euros.

A Índia deve a Teerã cerca de US$ 6 bilhões pelo petróleo entregue durante os anos das sanções.

No mês passado, o diretor-geral de assuntos internacionais do NIOC disse à Reuters que o Irã “preferiria receber (o dinheiro do petróleo devido) em alguma moeda estrangeira, que por enquanto será o euro”.

Fontes do governo indiano confirmaram que o Irã pretende ser pago em euros.

Teerã pediu para ser pago usando as taxas de câmbio no momento em que o petróleo foi entregue, juntamente com juros por esses atrasos de pagamento, disseram fontes indianas e iranianas.

Autoridades indianas estão trabalhando em um mecanismo que pode envolver os bancos locais United Commercial Bank (UCO) e IDBI Bank para lidar com pagamentos ao Irã, disse uma fonte do governo indiano.

O CEO da UCO, RK Takkar, disse que o banco está envolvido em pagamentos ao Irã, mas não disse se há planos para mudar o mecanismo de pagamento. O CEO do IDBI, Kishor Kharat, não foi encontrado para comentar.

A Índia também pode tentar retomar os pagamentos por meio do Halkbank da Turquia, um canal que parou de usar em 2012, ou por transferência direta para bancos iranianos por meio da rede global de transações SWIFT.

Com o Irã agora novamente vinculado a credores internacionais por meio do SWIFT, a fonte do NIOC disse que era fácil para Teerã ser pago em qualquer moeda que quisesse, acrescentando: “E queremos euros”.