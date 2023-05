Irã reabre embaixada na Arábia Saudita e missão na Organização de Cooperação Islâmica

Embaixada do Irã em Riad, bem como o Consulado Geral e a missão do Irã na Organização de Cooperação Islâmica em Jeddah, retomaram seu funcionamento edit

Sputnik - A Embaixada do Irã em Riad, bem como o Consulado Geral e a missão do Irã na Organização de Cooperação Islâmica em Jeddah, retomaram seu funcionamento, disse nesta segunda-feira (1º) o representante oficial da chancelaria iraniana Nasser Kanaani.

"Três representações da República Islâmica do Irã – a embaixada em Riad, o Consulado Geral do Irã e a Missão do Irã na Organização de Cooperação Islâmica em Jeddah – começaram o seu funcionamento", aponta a agência iraniana IRIB citando as declarações de Kanaani.

O diplomata iraniano observou que esta é apenas a primeira fase de retomada do trabalho das missões e expressou a esperança de que elas passem a funcionar plenamente no prazo estabelecido anteriormente. De acordo com ele, a equipe de especialistas iranianos está trabalhando "a bom ritmo".

No início de março deste ano, o Irã e a Arábia Saudita, com a mediação da China, concordaram em restabelecer as relações diplomáticas e reabrir as embaixadas no prazo de dois meses.

O acordo prevê, entre outras coisas, a retomada das comunicações aéreas, visitas oficiais e cooperação no campo da segurança, e foi assinado pelos ministros das Relações Exteriores dos dois países em uma cerimônia oficial em abril.

Teerã e Riad romperam as relações diplomáticas em 2016 devido a um ataque a missões sauditas no Irã, realizado no quadro dos protestos contra a execução do famoso teólogo xiita Nimr al-Nimr. Mas, nos últimos meses, os dois lados expressaram o desejo de ultrapassar as divergências.

