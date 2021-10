Irã se prepara para exercícios aéreos após anúncio de orçamento militar de Israel com fins agressivos

Na segunda-feira (18), a mídia israelense informou que as autoridades do país aprovaram orçamento de US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 8,22 bilhões) para preparar o Exército para possível ataque contra programa nuclear do Irã edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Sputnik - Na segunda-feira (18), a mídia israelense informou que o governo do país aprovou orçamento de US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 8,22 bilhões) para preparar o Exército para um possível ataque contra o programa nuclear do Irã.

A Força Aérea do Irã está se preparando para começar o 10º exercício aéreo anual em todo o país, chamado Defensores dos Céus de Velayat. Este ano, no entanto, o evento ocorre em meio a tensões crescentes com Israel, que recentemente aprovou um orçamento especial para se preparar para atacar as instalações nucleares do Irã.

​Os exercícios iranianos serão generalizados, envolvendo até cinco bases aéreas espalhadas pela República Islâmica e incluindo uma grande variedade de aeronaves, informou a emissora PressTV nesta quarta-feira (20). As manobras estão programadas para começar na quinta-feira (21) e acabar na sexta-feira (22).

PUBLICIDADE

De acordo com a mídia, os exercícios envolverão aeronaves de ataque, bem como interceptores, drones, aeronaves de transporte e reconhecimento.

O comandante brigadeiro-general Hamid Vahedi, Força Aérea do Irã, afirmou que as manobras vão testar a "resistência de longo alcance dos caças [...] fora de suas esferas defensivas, identificando a precisão de bombas e foguetes em ataques ar-superfície, bem como vigilância da zona operacional".

PUBLICIDADE

O Irã acumulou uma grande variedade de aeronaves ao longo dos anos, embora a maioria seja bastante antiquada. Aviões de caça norte-americanos como F-5 Tigers, F-4 Phantom IIs e F-14A Tomcats podem ser vistos ao lado de MiG-29s e Su-24s de fabricação soviética e até J-7s chineses, que são uma cópia do MiG-21 soviético.

Os iranianos, que em grande parte foram impedidos de comprar novas armas pelos EUA após a Revolução Islâmica de 1979, tiveram que inovar para manter suas forças aéreas relevantes, incluindo a atualização de aviônicos, radares e outros equipamentos e até mesmo o desenvolvimento de caças derivados, como os caças Saeqeh e Kosar, que são baseados em uma fuselagem F-5.

PUBLICIDADE

Os exercícios também apresentarão drones Karrar, Kian, Ababil, Arash e Kaman-12, todos carregando uma variedade de armas e equipamentos de interferência, bem como aviões Boeing 707 e Boeing 747 modificados para realizar funções de carga e reabastecimento aéreo.