Irã sobre possível vingança por assassinato de Soleimani: 'livro não está fechado'

O Comandante do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã, Hossein Salami, afirmou que Teerã busca vingança pela morte do comandante militar Soleimani, assassinado pelos Estados Unidos

Sputnik - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, afirmou nesta segunda-feira (21) que Teerã não descarta retaliar os Estados Unidos pelo assassinato do comandante militar iraniano Qassem Soleimani.

Durante o fim de semana, o Comandante do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês), Hossein Salami, afirmou que Teerã busca vingança pela morte de Soleimani. Os comentários Salami foram feitos após o site Politico revelar em reportagem que o Irã estaria planejando o assassinato da embaixadora dos EUA na África do Sul, Lana Marks.

"Não estou no negócio de fazer ameaças, mas o livro não está fechado", disse Zarif durante um evento virtual do Conselho de Relações Exteriores quando questionado sobre a retaliação do Irã pelo assassinato de Soleimani.

Zarif acrescentou que o general iraniano foi um herói para muitos na região por causa de seu papel no combate aos extremistas, principalmente o Daesh (grupo terrorista proibido na Rússia), e muitos ainda querem respostas por sua morte.

Em 3 de janeiro, um ataque aéreo ordenado pelo presidente Donald Trump matou Soleimani, uma das figuras militares mais proeminentes no Irã, e vários outros membros do IRGC nos arredores de Bagdá. O assassinato levou Teerã a lançar ataques com mísseis contra bases estadunidenses no Iraque.

