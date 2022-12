Irã suspende atividades da polícia da moralidade após meses de agitação social

Apoie o 247

247 - As operações da polícia da moralidade do Irã foram suspensas, anunciou o procurador-geral do país. A medida é uma resposta aos protestos que vêm abalando a república islâmica há mais de três meses, que se devem à morte da jovem Mahsa Amini.

Os manifestantes, descritos pelo governo como agentes externos, culpam a polícia da moralidade pela morte da jovem da região do Curdistão. Mahsa Amini foi detida em Teerã por supostamente não ter usado a vestimenta obrigatória para mulheres. Segundo a versão oficial, a jovem sofreu um ataque cardíaco. Ela morreu em um hospital próximo depois de ficar em coma por três dias.

A polícia da moralidade “não tem ligação com o judiciário e foi fechada pelo mesmo local de onde havia sido lançada no passado”, disse o procurador-geral, Mohammad Jafar Montazeri, neste sábado.

Não houve confirmação de que o trabalho das unidades de patrulhamento --oficialmente incumbidas de garantir a “segurança moral” da sociedade --tenha sido suspenso.

A morte de Mahsa Amini gerou protestos inflamados pedindo o fim do regime islâmico. Ao mesmo tempo, manifestações em apoio ao governo se sucederam. Segundo o órgão de segurança máximo do Irã, 200 pessoas morreram na agitação social, incluindo membros das forças de segurança.

