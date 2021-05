Irací Hassler, militante comunista e filha de brasileira, irá comandar a prefeitura da capital do Chile

Filha de brasileira e militante comunista desde a vida universitária, Irací Hassler foi eleita no domingo (16) com mais de 35% dos votos válidos para suceder o conservador Felipe Alessandri no comando da prefeitura de Santiago edit

247 - A eleição da economista Irací Hassler para comandar a Prefeitura de Santiago é um marco para o Partido Comunista do Chile (PCCh). Filha de brasileira e militante comunista desde a vida universitária, ela foi eleita no domingo (16) com mais de 35% dos votos válidos para suceder o conservador Felipe Alessandri.

Em uma entrevista concedida em novembro do ano passado ao jornal “O Século”, Irací coloca como ponto central da sua gestão um projeto que “encarna o momento de mudanças sociais e políticas que o país vive e, portanto, o elemento constitutivo que se discute a nível nacional é decisivo na proposta de Prefeitura Constituinte que construímos. Procura colocar a dignidade no centro e uma vida boa nos bairros”.

Confira a íntegra da entrevista de Irací Hassler ao jornal “O Século”.

Hugo Guzman. Jornalista - "Deixe seus pés na rua." Foi a fórmula que lhe permitiu surpreender ao ser eleita vereadora da comuna de Santiago, vinda do mundo universitário, com militância comunista e que acabara de desembarcar da obra territorial. Agora é uma opção para o prefeito da comuna gravitante.

Irací Hassler, economista, não vem como muitos de seus colegas de partido ou a "Jota", de família comunista. Pelo contrário, não participam muito da política, o pai é de direita. Ela própria ingressou na Juventude Comunista motivada pelo movimento estudantil de 2011 e a partir daí não parou em seus compromissos militantes. Agora como vereadora, resiste a fazer parte de uma instituição "muito distante do povo, um suposto republicanismo muito mal compreendido" e questiona o autoritarismo do prefeito Felipe Alessandri.

Muitas pessoas ficam impressionadas com seu nome e sobrenome: Irací Hassler.

Eles me perguntam muito, Hugo. É que o nome e o sobrenome são estranhos, a vida toda eu tenho que soletrar, eles mudam muito. É que eles não são fáceis. Irací é um nome indígena brasileiro, minha mãe é brasileira. Todos os meus irmãos têm nomes brasileiros. Meu significa “reino das abelhas”, em tupi-guarani. Hassler é um sobrenome suíço, meu pai é chileno, mas sua família vem da Suíça. Meu nome é uma mistura muito estranha.

Sua família vem da política, eles são comunistas?

Minha família mais próxima e direta não está relacionada à atividade política. Mas minha família brasileira sim, vários são comunistas, minha tia falecida há poucos anos foi uma grande referência para mim, minha prima que é militante do Partido Comunista, mas minha família aqui no Chile não é muito ligada à política. Na verdade, foi bastante surpreendente para eles quando entrei para o Partido Comunista e alguns não gostaram muito. Minha mãe ficou um pouco assustada, você pode se expor a diferentes situações. No começo ele me ligou no meio de todas as marchas, e bom, você tem que ver a repressão e a agressão contra os jovens, dos quais a gente demonstra, então ele estava certo. Bem, meu pai está de direita, mas mesmo assim tenho recebido apoio dele, apesar de termos diferenças ideológicas muito profundas.

Onde você fez o ensino médio e a universidade?

Na comuna de Ñuñoa, no Colégio Suíço. Então entrei na Universidade do Chile para a Engenharia Comercial com especialização em Economia, que é a forma de estudar economia em nosso país. Agora estou terminando o mestrado em estudos culturais e de gênero, também na Universidade do Chile, mas na Faculdade de Filosofia.

Quando você entrou na Juventude Comunista?

Em 2011, quando estive na Universidade, no meio do movimento estudantil onde participamos com muita força. Isso me fez querer participar mais amplamente. Eu estava focado no meu próprio corpo docente, numa crítica à formação em economia, que é uma visão muito enviesada, apenas fixada no modelo neoclássico que sustenta o modelo neoliberal, e começamos a discutir que a economia é uma ciência social, humana. vi de uma perspectiva crítica, eu era orientador escolar e lá a gente tinha várias brigas. Também nos envolvemos no movimento estudantil com objetivos mais gerais, percebemos que havia problemas subjacentes, a desigualdade, a educação precária, a questão do endividamento. Isso me fez querer fazer parte de um espaço coletivo que realmente disputa o poder e pode se articular em diferentes espaços,

Em 2011, havia várias organizações políticas juvenis ativas. Por que você decidiu entrar para o JJCC?

Um dos motivos tem a ver com o ideológico. Nos cursos alternativos da Universidade, trabalhávamos muito com o Manuel Riesco, com o Hugo Fazio, com o CENDA (Centro de Estudos Nacionais de Desenvolvimento Alternativo), comecei a ler O Capital, do Karl Marx, vi que de como a mais-valia de trabalhadores foi obtido e trabalhadores, e vários outros itens. Para mim foi uma revelação decisiva que me impeliu a assumir a responsabilidade pela luta contra a apropriação do trabalho alheio que os capitalistas fazem e que não permite o desenvolvimento dos trabalhadores. Essa foi uma parte ideológica que assumi, compartilhando ideias comunistas e de transformação. Ao mesmo tempo, outra parte, que tem a ver com algo mais prático. La "Jota" tem desempenhado um papel muito importante no movimento estudantil, a presidência de Camila Vallejo era na Federação de Estudantes da Universidade do Chile (FECH), e em meu corpo docente havia um importante grupo de colegas da "Jota" com quem trabalhamos. Comparando com outras organizações, vi na “Jota” uma maior possibilidade de transformação estrutural de toda a sociedade, não só no espaço educacional ou universitário.

Na Universidade você era um líder, você ocupou cargos na Juventude Comunista?

Sim, tive que assumir várias responsabilidades. Na Faculdade fui delegada da minha geração e participei do Conselho Docente, fui orientador escolar e depois assumi a senador universitário, o que foi uma experiência muito especial, diferente do que vivi como líder estudantil, porque é um espaço de pensar a Universidade a partir dos diferentes espaços que a compõem, alunos, funcionários, professores. Também desempenhar um papel de supervisão, aprovação de orçamentos, projetos. Em 2014 fui líder da FECH, fui secretária- geral. Internamente na Juventude Comunista, assumi a chefia das massas da minha base, depois fui membro da cúpula dos estudantes comunistas, depois passei a ser membro do Comitê Central da "Jota" e membro de sua diretoria Liderança. Foi uma das maiores responsabilidades que já assumi. Naqueles anos fui aprendendo com a nossa organização e desempenhando diferentes funções, era responsável por gênero, finanças, municipal.

Você ainda é membro da Juventude Comunista?

Não. Em 2018, entrei para o Partido Comunista.

Você foi inserida na luta estudantil. Em que momento você dá o salto de se inserir em batalhas territoriais e comunitárias? Porque você poderia continuar na área acadêmica, universitária.

Valorizo ​​muito a luta universitária, toda aquela experiência de 2011, mas acho que para um, certos espaços se esgotaram ou se modificaram. Queria conhecer outros espaços e queria trabalhar em territórios. Olha, naqueles anos eu tinha me candidatado ao mestrado em políticas públicas, eu tinha ficado, mas dei uma virada e falei não, que era hora de sair daquele espaço, abrir a cabeça, ir pra outro espaço, e Eu fui para o espaço comum. Já morei na comuna de Santiago, então já tinha um espaço. Conheci os espaços comunitários, os bairros, o património, as comunidades educativas -temos 44 estabelecimentos municipais de ensino-, o comércio, o turismo, que compõem esta comuna de mais de 500 mil habitantes e os milhares que passam e passam pela comuna . Agora, do conselho, ainda quero estudar, continuar aprendendo,

Há vários anos trabalha na comuna de Santiago. Você conhece as pessoas, os migrantes, os idosos, os jovens, eu mencionei, a convivência nas praças, a pobreza, a realidade nas escolas. O que isso significa afetivamente?

Algo muito forte. Pareceu-me saber a precariedade, a pobreza que existe na comuna de Santiago. Veja o abandono, a discriminação, a falta de condições básicas para viver, a superlotação, o medo permanente de incêndios por sobrecarga de energia elétrica, aluguéis abusivos, a realidade do idoso. Esta é uma comuna maravilhosa, com um potencial tremendo, mas também com muita pobreza, que muitas vezes se esconde. Lembremos que o ex-ministro Jaime Mañalich, quando estava na Saúde, veio ao bairro Yungay e disse que não conhecia esse nível de superlotação, o que nos parecia muito grave porque ele estava tomando decisões em termos de saúde. É doloroso ver as deficiências e necessidades de tantas famílias. Porque o conselho tem poderes limitados. Eu gostaria de fazer muito mais, mas somos limitados.

Mas vemos um limite na institucionalidade, na Constituição e principalmente na administração municipal que não escuta ou não coleta propostas por motivos políticos, o que tem consequências para os vizinhos. Às vezes há a frustração de querer fazer muito mais, de poder mudar mais com as comunidades organizadas, com os vizinhos, com as suas organizações e para isso trabalhamos, por mais que sejamos institucionalmente e uma má política da atual gestão municipal.

A primeira vez que você concorreu a vereadora, você venceu.

Sim, claro.

Como você fez isso? É difícil ser eleito pela primeira vez. Ouvi dizer que foi difícil para você ser eleito. De onde saiu a fórmula ?, em uma comuna como Santiago.

Em deixar os pés na rua. Isso e o mais importante.

E mais sobre a fórmula?

Venho do movimento estudantil, sem raízes territoriais ou de Santiago. Ele não tinha conhecimento territorial para enfrentar uma campanha. Então o fundamental era conversar com as pessoas, conhecê-las, andar nas ruas, ir aos bairros, conhecer a realidade diretamente, estar nas ruas, nos lugares. E o papel da Juventude Comunista foi fundamental. Porque promovemos a campanha essencialmente com o “Jota” e havia uma juventude motivada, ansiosa e empenhada que estava todos os dias na rua. Acho que foi decisivo.

Como eles te receberam?

Muito bom, com muita conversa. Havia um apreço pelos jovens, havia um reconhecimento do movimento estudantil de onde eu vim, embora eles não me conhecessem diretamente, conheciam o movimento e por isso recebíamos apoio. Ainda existe aquela valorização da juventude.

Foi surpreendente quando você descobriu que havia ganhado um conselho em Santiago?

Eu me senti muito feliz e muito feliz. Sempre se fica com a dúvida até o último momento, mas não sei se foi tão surpreendente. Há dúvidas, expectativas, pensa-se se as pessoas foram votar ou não, então na hora da vitória foi um misto de surpresa, satisfação e alegria.

Depois de estar na rua, nos bairros, você chegou a uma grande sala, ao espaço institucional da Câmara Municipal. Custou para você se adaptar?

Isso me custa até hoje. Em parte porque isso me custa naturalmente e em parte porque não estou disposto a me adaptar a essa estrutura institucional. Porque é um quadro institucional muito distante do povo, um republicanismo supostamente incompreendido, uma separação desse espaço institucional da política na rua, do que acontece na comuna. Tenho sido muito avessa a assumir as adaptações que deveriam ser feitas. Claro, há coisas formais que precisam ser feitas, mas isso não me custa muito. Fala-se alto em uma assembleia e também fala alto no Concílio. É como uma resistência a essa institucionalidade e a esse distanciamento do povo.

Como você se dá com o prefeito Felipe Alessandri? Bom, ruim, mais ou menos?

Entre mais ou menos e ruim.

Existem problemas de relacionamento dentro da atividade municipal?

O relacionamento com o prefeito Alessandri não tem sido fácil. Obviamente a gente se cumprimenta cordialmente, mas acho que ele tem algumas arestas autoritárias, surgem elementos do seu autoritarismo, do seu anticomunismo, tem hora que ele nem responde a perguntas ou pedidos. Também tem a ver com sua visão contra o movimento cidadão e a mobilização social. Nisso tivemos encontros muito fortes com o prefeito e acho que custaram uma relação que poderia ter sido mais colaborativa. Já fizemos muitas propostas para a Câmara Municipal e na maioria das vezes eles preferem não aceitá-las, apenas para dizer “vamos discutir isso, vereador”, por isso não temos conseguido gerar uma relação de maior contribuição do que nós. Têm procurado. Mas ele não teve essa intenção.

Por que você decidiu se candidatar a prefeita e não continuar como vereadora?

Abrimos um processo na comuna de Santiago, que é a Prefeitura Constituinte. Eu me sinto muito parte dessa construção, e não vejo isso na situação eleitoral agora, tem a ver com o papel que a gente tem conseguido construir com as comunidades há muito tempo, com os coletivos, com os vizinhos, com as comunidades educativas, que querem se empoderar para fazer mudanças em favor da comuna. É um processo que alcançou a unidade entre o social e o político com vista a transformar a nossa comuna e penso que é um processo inédito em termos de participação. Abrimos uma porta desde a comuna de Santiago, mas também a nível nacional, com o processo constituinte, que é uma esperança, uma alegria e uma responsabilidade.

Quando fui vereador durante quatro anos, vindo do movimento estudantil, de um apreço que existe para com a juventude, senti que poderia assumir essa responsabilidade. Além disso, é uma avaliação e uma proposta que vem das organizações sociais, que de facto registaram a nossa candidatura e que nos chamaram para a possibilidade de desempenhar este papel. Hoje a ideia é que o povo decida, por isso as primárias cidadãs que faremos me parecem tão relevantes. Vamos apresentar nossas propostas, nossas capacidades, nossa experiência, nosso programa, e serão os vizinhos que decidirão se seremos nós quem desafiaremos Alessandri a prefeito em abril. Se assim o decidirem, irei com grande entusiasmo, com grande convicção, num papel que não é pessoal. Porque uma única pessoa não pode fazer as mudanças e cumprir os desejos,

No que se refere ao município de Santiago, em geral, onde você colocaria os eixos básicos para enfrentar no futuro?

Em linhas gerais, o nosso projeto encarna o momento de mudanças sociais e políticas que o país vive e, portanto, o elemento constitutivo que se discute a nível nacional é decisivo na proposta de Prefeitura Constituinte que construímos. Procura colocar a dignidade no centro e uma vida boa nos bairros.

Um elemento fundamental é uma proposta de co-governo do município com organizações sociais e organizações vizinhas. Queremos isso no nível da comunidade e em cada um de nossos bairros, potencializando o território nas decisões. Portanto, o elemento democratizante é fundamental nesse processo. Falamos de uma democracia constituinte, não dessa democracia indiferente e simbólica, mas de que efetivamente os cidadãos podem decidir como viver em seu território.

Uma mudança drástica na educação também é imprescindível, porque há criminalização e perseguição da comunidade educacional, repressão permanente, que tem causado profundos danos às comunidades educacionais. Temos comunidades educativas com capacidade de organização, trabalho, crítica e com elas temos que curar, construir e realizar um novo projeto de diálogo. A outra coisa é que propomos um projeto sustentável, que evidencia as alterações climáticas e exige uma nova política que, por exemplo, conserte e valorize os parques públicos, porque há uma grande perda do nosso património ambiental, dos pulmões verdes que não são só para nossa comuna, mas para a Região Metropolitana. Devemos avançar na segurança no campo preventivo, que é algo que está afetando os vizinhos, temos que estar à frente das situações de crime. Temos também um projeto feminista que reflete o momento de transformação em que estamos, para acabar de uma vez por todas com uma relação de desigualdade, discriminação, do que se definia como masculino sobre feminino, temos que acabar com a violência contra a mulher, com o não reconhecimento do trabalho doméstico, cuidado e parentalidade, que deve ser apoiado muito mais a partir do espaço municipal. Pois é, tem a questão da imigração, temos milhares de migrantes na comuna e temos que trabalhar os elementos de convivência, garantindo direitos, regularização e emprego. Para acabar de uma vez por todas com uma relação de desigualdade, discriminação, do que se definia como o masculino sobre o feminino, temos que acabar com a violência contra a mulher, com o não reconhecimento do trabalho doméstico, do cuidado e da educação, que deve ser apoiado muito mais do espaço municipal. Pois é, tem a questão da imigração, temos milhares de migrantes na comuna e temos que trabalhar os elementos de convivência, garantindo direitos, regularização e emprego. Para acabar de uma vez por todas com uma relação de desigualdade, discriminação, do que se definia como o masculino sobre o feminino, temos que acabar com a violência contra a mulher, com o não reconhecimento do trabalho doméstico, do cuidado e da educação, que deve ser apoiado muito mais do espaço municipal. Pois é, tem a questão da imigração, temos milhares de migrantes na comuna e temos que trabalhar os elementos de convivência, garantindo direitos, regularização e emprego.

Você é um militante comunista. Você continua ouvindo estigmatizações. Aquele prefeito Daniel Jadue não pôde ser presidente porque é comunista, que talvez você não possa ser prefeito de Santiago porque é comunista. No entanto, se vê, objetivamente, o trabalho dos comunistas. Como você vê essa questão do anticomunismo e da estigmatização dos comunistas neste momento? O que acontece com você com essa construção sobre os comunistas? Seu trabalho ajuda a mudar isso?

Há uma estigmatização que vem de quem venceu, por assim dizer, nas últimas décadas em nosso país e impôs certo modelo. Eles também impuseram um medo, uma estigmatização permanente, eles usaram a mídia e atores políticos para isso. Porém, acho que foi mudando, e não é tão forte na população como está nos discursos públicos que têm muita visibilidade, considerando a conformação dos meios de comunicação de massa em nosso país.

Atuação cotidiana, conhecendo-se, desmistificando algumas coisas, rompendo com crenças. O prefeito Daniel Jadue, quando nos acompanhou na assinatura das farmácias populares aqui em Santiago, disse aos vizinhos que tinha boas notícias para eles, que não tinha comido nenhum ônibus em todos esses anos na comuna da Recoleta, fazendo piada de as coisas que eles querem instalar dos comunistas. E é que tem gente que instala esse tipo de discurso e isso é muito chocante. Mas quando as pessoas nos encontram, elas nos veem, nos veem trabalhando, percebem que somos seres humanos comprometidos, com convicções e que queremos mudar as coisas porque estão erradas. Existem pessoas como nós e nós que querem mudar as coisas, querem fazer o mesmo que nós, querem participar e não têm preconceitos em relação aos comunistas. Tem gente que tem desmantelado preconceitos no trabalho prático, na experiência. Veja, pessoas que não são militantes comunistas receberam a mesma estigmatização. Porque quando eles saem para se manifestar eles dizem que são comunistas, quando eles alegam alguma coisa eles dizem que são comunistas, quando eles chamam para se organizar, eles dizem que são comunistas. Então, as pessoas que buscam seus direitos, que desejam transformações, que buscam justiça, se sentem representadas por nossas lutas.

Agora, acredito que tanto no Partido Comunista, como também na Juventude Comunista, e outras organizações, faltam maiores reflexões sobre o momento que vivemos para poder nos relacionar mais e melhor com o movimento social e de massa e brincar. um papel de articulação mais poderoso com os cidadãos mobilizados. É verdade que hoje nenhum partido político pode reivindicar representar o que aconteceu no ano passado. Em todo caso, estamos diante de um processo de proximidade natural com o movimento social, pois muitas questões e muitas lutas que estão sobre a mesa foram levantadas há vários anos. Estamos próximos do movimento social, mas há muito o que trabalhar nessa reorganização e no que deveria ser uma abordagem da política que não cabe necessariamente ou apenas se enquadra nos partidos.

