Iranianos comemoram 43 anos da Revolução que derrubou monarquia apoiada pelos Estados Unidos

Desde 1979, o povo iraniano celebra a cada 11 de fevereiro o aniversário do triunfo da Revolução liderada pelo Imam Khomeini edit

247 - Com marchas e desfiles em carros e motos, os iranianos celebram nesta sexta-feira (11) simultaneamente em mais de 1.500 cidades e 30.000 aldeias de todo o país os atos festivos pela vitória da Revolução(1979).

Em Teerã (capital) e outras cidades onde o sinal vermelho epidemiológico para Covid- 19 foi aceso, desfiles serão realizados em veículos e motocicletas para evitar novas infecções pelo novo coronavírus. No restante das cidades onde foram relatadas menos infecções do vírus, as comemorações incluem marchas maciças de cidadãos que cumprem os protocolos de saúde.

Mais de 200 jornalistas e cinegrafistas e mais de 6.300 repórteres de mídia nacional (no total mais de 6.500 jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas) cobrem as comemorações, informa a mídia iraniana.

As marchas de 11 de fevereiro são o ponto culminante de um período de dez dias do feriado nacional, que vai de 1º de fevereiro, quando o Imam Khomeini retornou do exílio, até o vitória da Revolução, em 11 de fevereiro de 1979, que pôs fim à monarquia Pahlevi, apoiada pelos Estados Unidos.

