Iraque quer intensificar cooperação com Rússia em diversas áreas, diz recém-eleito premiê iraquiano

Sputnik - Novo governo iraquiano expressa vontade de intensificar laços e cooperação bilateral com Moscou em diversas áreas.

O novo governo do Iraque que ampliar a cooperação com a Rússia em várias esferas, declarou o primeiro-ministro designado, Mohammed al Sudani, em encontro com o embaixador de Moscou em Bagdá, Elbrus Kutrashev.

"O primeiro-ministro iraquiano afirmou que o futuro governo pretende intensificar as perspectivas de cooperação bilateral em vários campos", diz o comunicado do gabinete do país árabe.

Por sua vez, Kutrashev transmitiu a Al Sudani saudações das autoridades russas e também expressou "os melhores votos de sucesso, maior desenvolvimento e prosperidade das relações entre os dois países".

Nomeado no dia 15 deste mês, a candidatura de Al Sudani provocou protestos no Iraque por partidários do influente político xiita e clérigo Muqtada al-Sadr no verão.

Dois dias antes da chegada do premiê ao posto, Abdul Latif Rashid foi eleito presidente do país, conforme noticiado.

