Irmã de brasileiro morto na Holanda diz que homem preso com carne humana é “louco e assassino”

247 - A família do brasiliense Alan Lopes (foto em destaque), 21 anos, assassinado em Amsterdã, na Holanda, nega que o jovem tenha envolvimento com crimes e canibalismo. O suspeito pela morte do jovem é um brasileiro amigo da vítima, Begoleã Mendes Fernandes, 26, preso em Lisboa, capital de Portugal, com pedaços de carne humana na mala.

Em depoimento, Begoleã afirmou ter matado Alan, no domingo (26), para se defender. Além disso, alegou que o amigo seria canibal, teria servido “bife humano” para ele e mostrado, pelo celular, vídeos de execuções.

Begoleã pretendia embarcar de Portugal para Belo Horizonte, mas levantou suspeitas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ao apresentar um cartão de identidade italiano e portar documentos em nome de terceiros.

“A única coisa em que a gente acredita é que esse menino [Begoleã] é louco e assassino. Alan era um menino trabalhador, de família e do bem. Uma pessoa muito boa mesmo. Não tem sentido nenhum afirmar que ele queria matar alguém”, disse Kamila dos Anjos Lopes, 25 anos, irmã de Alan, em entrevista ao portal Metrópoles.

