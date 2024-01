Irmão de Jeffrey Epstein afirma que ele foi assassinado na prisão pelo governo dos EUA

Apoie o 247

(Sputnik) - Mark Epstein, irmão do financista americano Jeffrey Epstein, supostamente envolvido em tráfico sexual, expressou na quinta-feira (4) a crença de que seu parente não cometeu suicídio em sua cela, mas foi morto pelo governo federal.

'Quando ouvi pela primeira vez que ele estava morto por suicídio, não tinha motivo para duvidar. Então, aceitei isso. Mas depois da autópsia e depois que Billboard fez aquela declaração absurda, eu disse que isso não foi um suicídio... Bem, é um pensamento assustador que você pode ser morto na prisão pelo governo', disse Mark em uma entrevista com o personalidade da mídia dos EUA Tucker Carlson, quando perguntado se acreditava no suicídio de seu irmão.

Mark citou um médico presente na autópsia dizendo que a morte de Jeffrey não 'parecia um suicídio', mas sim 'um homicídio'. Foi a chefe de patologia Barbara Samson quem declarou o suicídio como causa da morte de Jeffrey, lembrou Mark, observando que Samson não havia participado da autópsia. Mark expressou a crença de que a decisão de Samson levou as autoridades a interromper a investigação sobre a causa da morte.

'Quando eles chamam de suicídio, param de investigar, porque se há um suicídio, realmente não há nada para investigar... Caso encerrado. Então é assim que eles podem simplesmente encobrir. Eles nunca fizeram uma investigação. Eles não entrevistaram os EMTs que foram chamados para a cadeia. Eles nunca entrevistaram o pessoal do hospital para onde seu corpo foi enviado', disse Mark a Carlson.

Mark acrescentou que não conseguiu entrar em contato com Samson para fazer perguntas sobre a morte de Jeffrey, com Carlson dizendo que ela também se recusou a falar com ele. O apresentador de mídia lembrou a fala de Samson na qual ela declarou a morte como suicídio porque Jeffrey havia tentado se matar anteriormente, ao qual Mark respondeu que o advogado de Jeffrey disse que seu irmão havia sido atacado por seu companheiro de cela, mas recusou-se a denunciá-lo porque 'tinha medo de retaliação.'

Mark também disse que 'não faz sentido' que Jeffrey se matasse apenas alguns dias antes de sua audiência para possível fiança, acrescentando que 'se ele fosse para a fiança e fosse negada' então ele 'poderia se matar', mas 'não alguns dias antes.'

O irmão de Jeffrey também citou algumas de suas próprias fontes dizendo que os blocos de celas foram deixados destrancados na noite da morte de Jeffrey. Além disso, ele afirmou que alguns outros procedimentos também foram violados, incluindo o envio do corpo, acrescentando que havia muitas inconsistências entre os fatos e o relatório de autópsia, particularmente com relação às circunstâncias da morte de Jeffrey.

No mês passado, um juiz federal dos EUA ordenou a liberação de quase 200 nomes ligados ao caso Epstein, incluindo acusadores e testemunhas. Epstein, um criminoso sexual condenado, morreu em 2019 enquanto aguardava julgamento por novas acusações de tráfico sexual. As autoridades afirmam que Epstein cometeu suicídio, embora sua morte tenha sido objeto de escrutínio e conspiração.

Epstein, que trabalhava no setor financeiro, mantinha laços com várias celebridades e funcionários públicos. Ele possuía ilhas privadas no Mar do Caribe, onde frequentemente levava associados, alimentando especulações sobre atividades criminosas potenciais lá.

