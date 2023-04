Israel acusa Hamas de disparar foguetes a partir do território do Líbano

Apoie o 247

247 - O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, acusou nesta quinta-feira (6) o grupo militante palestino Hamas de disparar foguetes contra Israel a partir do território libanês. Ele disse ainda que Beirute também é responsável. Pelo menos três pessoas ficaram feridas nos ataques.



"Grupos palestinos do Hamas atirando do Líbano; envolvimento iraniano também está sendo explorado. O estado do Líbano é responsável quando o fogo é disparado de seu território," disse Hagari, conforme citado pela Rádio do Exército.

Os foguetes seriam uma resposta do Hamas ao ataques das forças de segurança de Israel contra palestinos dentro da mesquita de Al Aqsa, durante orações do Ramadã, na noite de terça-feira (4).

Caças sobrevoaram a parte sul do Líbano após Israel ter respondido ao ataque com mais mísseis, disseram testemunhas oculares à agência Sputnik.

O político libanês Kassem Hachem disse que Israel reagiu lançando mais de 90 mísseis em retaliação. (Com Sputnik).

