Israel anuncia que intensificará ataques ao Hezbollah independentemente de acordo com o Hamas

TASS - Caso uma pausa temporária seja alcançada na Faixa de Gaza, Israel intensificará o fogo na fronteira com o Líbano e continuará os ataques contra o Hezbollah, disse o ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant.

"Planejamos intensificar a eficiência do fogo contra o movimento Hezbollah, que não consegue encontrar um substituto para os comandantes que eliminamos. Caso uma pausa temporária seja alcançada na Faixa de Gaza, intensificaremos o fogo no norte e continuaremos as operações até que o Hezbollah seja empurrado fora [da fronteira] e os cidadãos israelenses retornam para suas casas [no norte de Israel]", disse ele ao visitar o Comando Norte das Forças de Defesa de Israel (IDF).

"Se alguém aqui (na fronteira norte de Israel) pensa que quando chegarmos a um acordo [com o Hamas] sobre a libertação de reféns e cessarmos temporariamente o fogo [na Faixa de Gaza], isso irá aliviar a situação aqui [para o Hezbollah], eles estão errados. Continuaremos a disparar e fá-lo-emos independentemente da situação no sul [na Faixa de Gaza] até atingirmos os nossos objectivos. O objectivo é simples - expulsar o Hezbollah de onde deveria estar, seja através de uma acção [diplomática ] acordo ou pela força", disse ele.

De acordo com as IDF, a atividade militar do Hezbollah a sul do rio Litani, no Líbano, incluindo o uso e posse de armas, constitui uma violação direta da resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU.

