Israel aprova dissolução do Parlamento e país deve ter a quarta eleição em dois anos

247 - Parlamentares israelenses aprovaram nesta quarta-feira (2) a dissolução do Knesset, o Parlamento do país. Com a decisão, Israel deve caminhar para ter a quarta eleição em dois anos.

O projeto de lei foi apresentado pela oposição ao governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e recebeu, segundo a Folha de S. Paulo, 61 votos a favor e 54 contra.

O texto ainda precisa ser aprovado em outras três votações para definitivamente dissolver o Knesset.

A medida, entretanto, representa mais um duro golpe contra a relação de Netanyahu e do ministro da Defesa, Benny Gantz. Ambos formaram um governo de união após a terceira eleição consecutiva em abril.

