Israel ataca alvos perto da capital síria

Apoie o 247

ICL

RT - As defesas aéreas da Síria foram ativadas para repelir um ataque de foguete israelense perto de Damasco, informou a mídia estatal síria na noite de sexta-feira, semanas depois de Israel atacar dois grandes aeroportos do país com mais de uma dúzia de mísseis.

De acordo com um funcionário não identificado citado pela Agência de Notícias Árabe Síria (SANA), os militares responderam a um ataque nas proximidades da capital por volta das 23h, horário local.

“O inimigo israelense realizou uma agressão aérea com foguetes da direção nordeste do Lago Tiberíades… e nossa mídia de defesa aérea confrontou os mísseis da agressão e derrubou a maioria deles”, disse a fonte militar, acrescentando que “as perdas foram limitadas a materiais. ”

Embora nenhuma vítima tenha sido relatada nos ataques de sexta-feira, Israel lançou vários ataques aéreos ao território sírio nas últimas semanas, com um matando pelo menos cinco soldados sírios em meados de setembro, segundo a SANA. As Forças de Defesa de Israel também bombardearam o aeroporto internacional de Aleppo em duas ocasiões em questão de dias no mês passado e atingiram um importante aeroporto civil na capital com mísseis.

O aeroporto de Damasco foi anteriormente retirado de serviço por um ataque aéreo israelense em junho, forçando-o a redirecionar temporariamente todo o tráfego para Aleppo.

Israel bombardeou repetidamente a Síria ao longo de uma década de luta do país contra insurgentes jihadistas – muitas vezes do espaço aéreo libanês ou das Colinas de Golã ocupadas – e, embora raramente confirme tais operações, as autoridades citaram frequentemente a suposta ameaça representada por combatentes iranianos enviados para ajudar as forças sírias. .

O ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, no entanto, indicou anteriormente que seu país havia realizado “centenas” de ataques aéreos em território sírio, que continuaram periodicamente desde que ele deixou o cargo no ano passado.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.