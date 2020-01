Israel ataca manifestantes contrários ao Plano Trump

Nesta terça-feira, forças do regime israelense reprimiram no território ocupado da Cisjordânia as manifestações em repúdio ao chamado “Acordo do século" proposto por Trump edit

247 - Pelo menos 22 palestinos ficaram feridos durante manifestações nesta terça-feira (28) em vários locais da Cisjordânia, contra a iniciativa do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, que propôs um plano para o conflito entre Israel e os Palestinos que só favorece os sionistas no poder sob a liderança do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

A proposta de Trump, descrita por ele como "Acordo do século", apoia a anexação ao regime israelense do Vale do Jordão, que representa cerca de 30% da Cisjordânia.

A mídia local reflete que cerca de mil palestinos foram às ruas da Faixa de Gaza para expressar seu descontentamento com o acordo que reconhece a ocupação israelense de seus territórios e viola todas as resoluções das Nações Unidas sobre o assunto, informa a Telesul.

Devido aos confrontos, pelo menos 12 pessoas tiveram que receber atendimento médico por inalar gás lacrimogêneo durante manifestações em Eizariya, leste de Jerusalém.

Enquanto isso, outros dez foram feridos por impactos de balas de borracha em confrontos com autoridades israelenses na cidade de Al Biré

Também foram registrados incidentes nas cidades de Beit Lahm (Belém) e Beit Umar.

O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, disse que a proposta de Trump é "o tapa do século" e acrescentou que ela está destinada a terminar "no lixo da história".