Israel ataca o Sul do Líbano durante a visita do Papa Leão XIV

247 - Forças de Israel lançaram um ataque contra alvos no sul do Líbano justo no momento em que o Papa Leo XIV realiza sua visita ao país. A investida militar reacende temores de escalada em meio à delicada agenda diplomática no país.O pretexto de Israel na tentativa de justificar a agressão é que as áreas atingidas estariam sendo usadas pelo Hezbollah para reorganizar arsenais e planejar novas ações. A operação representa uma retomada da agressividade israelense na região do sul do Líbano.

A ofensiva ocorre em um momento delicado: a visita do Papa busca fortalecer o espírito de reconciliação entre as diversas comunidades religiosas do Líbano, num contexto marcado por guerra, crise econômica e êxodo populacional. O pontífice tem feito apelos públicos por diálogo e paz, e buscado reforçar a esperança entre a população.

Fontes locais apontam que diversas localidades do sul — algumas próximas à fronteira com Israel — sofrem com bombardeios frequentes, expressando receio de que os confrontos se intensifiquem.

Nesse cenário, a presença do Papa pode ganhar papel central na diplomacia internacional e no apelo por estabilidade. A ofensiva de Israel no sul do Líbano, contudo, revela como a paz segue frágil, e demonstra o desafio de equilibrar gestos simbólicos de paz com realidades militares que seguem alimentando o temor da população.