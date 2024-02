Israel bloqueia “sistematicamente” o acesso à ajuda humanitária em Gaza

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Numa coletiva de imprensa realizada na terça-feira (27) em Genebra, o porta-voz do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), Jens Laerke, afirmou que a entrega de ajuda tornou-se impossível no norte de Gaza, informa o canal HispanTV.

‘As condições de saúde são extremamente catastróficas no norte de Gaza’, disse o porta-voz. Ele afirmou ainda que as ações humanitárias também estão a tornar-se cada vez mais difíceis no sul do enclave palestino.

continua após o anúncio

“Os comboios de ajuda humanitária foram atacados e as pessoas necessitadas têm sistematicamente sido privadas do acesso à ajuda, os trabalhadores humanitários estão sujeitos a riscos inaceitáveis”, enfatizou.

Laerke mencionou um incidente ocorrido no domingo, quando um comboio que deveria evacuar 24 pacientes do hospital Amal, na cidade de Khan Younis, no sul, foi bloqueado pelas forças israelenses durante sete horas e paramédicos foram detidos.

continua após o anúncio

A situação humanitária em Gaza está a deteriorar-se cada vez mais. O Crescente Vermelho Palestino suspendeu o seu trabalho em Gaza durante 48 horas porque o exército israelita não garantiu a segurança das suas equipes.​

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: