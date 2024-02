Israel concorda com cessar-fogo na Faixa de Gaza, diz Catar

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Ansari, também disse que recebeu "uma reação inicial positiva do Hamas" edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – Israel concordou com a proposta de cessar-fogo na Faixa de Gaza, e uma reação positiva também foi recebida do movimento palestino Hamas, disse nesta quinta-feira (1) o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Ansari.

“Israel concordou com a proposta de cessar-fogo e recebemos uma reação inicial positiva do Hamas”, disse Ansari à Al Jazeera.

continua após o anúncio

O anúncio vem após o Conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, reunir-se com o primeiro-ministro, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, para abordar a crise em curso em Gaza e os esforços para a libertação de todos os reféns restantes detidos pelo Hamas, conforme comunicou a Casa Branca na terça-feira (31).

Em 7 de outubro de 2023, o movimento de resistência palestino Hamas lançou um ataque com foguetes em grande escala contra Israel a partir de Gaza e rompeu a fronteira, matando 1.200 pessoas e raptando cerca de 240 outras, segundo as autoridades israelenses.

continua após o anúncio

Israel lançou ataques retaliatórios, ordenou um bloqueio total de Gaza e iniciou uma incursão terrestre no enclave palestino com o objetivo declarado de eliminar os combatentes do Hamas e resgatar os reféns. Mais de 26.600 pessoas foram mortas até agora na Faixa de Gaza pelos ataques indiscriminados de Israel, disseram as autoridades locais.



Em 24 de novembro, o Catar mediou um acordo entre Israel e o Hamas sobre uma trégua temporária e a troca de alguns dos prisioneiros e reféns, bem como a entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza. O cessar-fogo foi prorrogado várias vezes e expirou em 1º de dezembro. Acredita-se que mais de 100 reféns ainda estejam detidos pelo Hamas em Gaza. (Com informações da Sputnik).

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: