Israel destrói casa de Yasser Arafat em Gaza

247 - O governo palestino denunciou que Israel demoliu a residência do falecido líder palestino Yasser Arafat em Gaza, em outra "evidência de sua brutalidade", informa a HispanTV.

“Os ataques e a destruição da residência do mártir e líder fundador Yasser Arafat em Gaza pela ocupação são uma continuação de seu ataque implacável”, disse o ministro da Cultura, Atef Abu Saif, em um comunicado de imprensa na quinta-feira.

O ministro palestino apontou que o ataque israelense à casa do ex-líder da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) tinha como objetivo eliminar “os símbolos de dignidade e luta de nosso povo”.

Além disso, explicou que a casa, onde Arafat residiu de 1995 a 2001, “guarda os bens pessoais e familiares do líder eterno e tem sido testemunha de numerosos momentos significativos na história de nosso povo durante sua presença em Gaza”.

Abu Saif destacou que os atos de demolição pelo regime israelense servem como “mais uma prova de sua brutalidade”.

“O ataque ao patrimônio cultural palestino durante a guerra em curso em Gaza, incluindo estruturas históricas, mesquitas, igrejas, centros culturais, locais patrimoniais, museus, bibliotecas, editoras e universidades, é consistente com os valores e políticas destrutivas da ocupação (Israel)”, afirmou.

Arafat, que passou grande parte de sua vida lutando contra Israel em nome da autodeterminação dos palestinos, faleceu aos 75 anos em um hospital militar na França em 2004, supostamente por envenenamento por polônio.

Muitos palestinos acusam o regime de Israel de ter envenenado seu líder.

⭕️- جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في #غزة، منزل "الختيار" الذي كان محوراً للقيادة الفلسطينية ومزاراً لزعماء وقادة العالم، ومن بينهم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون pic.twitter.com/J1DEwIUGJS — عربي بوست (@arabic_post) February 21, 2024

