Israel destruiu 800 hectares de terras agrícolas do Líbano e oliveiras de 300 anos

247 - Militares do regime israelita destruíram cerca de 800 hectares de terra agrícola no sul do Líbano em ataques que começaram em outubro, disse o ministro da Agricultura do Líbano, Abbas Al Hajj Hassan, à agência Sputnik.

"O exército israelense destruiu cerca de 8.000 dunams [800 hectares] de terra agrícola e queimou completamente mais de 2.000 dunams no sul do Líbano. Danos adicionais estão sendo registrados todos os dias", disse o ministro.

Os ataques israelenses destruíram mais de 50.000 oliveiras, algumas delas com 300 anos de idade, disse o ministro, acrescentando que milhares de animais, incluindo ovelhas, cabras e vacas, foram mortos.

"Neste momento, é impossível fornecer números exatos sobre a extensão dos danos, pois os bombardeios israelenses continuam diariamente", disse o ministro.

A situação no sul do Líbano se deteriorou após o início da guerra genocida de Israel na Faixa de Gaza devido à reação do movimento Hezbollah, com base no Líbano. O exército israelense e os combatentes do Hezbollah trocam regularmente tiros em áreas ao longo da fronteira.

Em 7 de outubro de 2023, o movimento palestino Hamas lançou um grande ataque com foguetes contra Israel a partir da Faixa de Gaza, enquanto seus combatentes cruzaram a fronteira, abrindo fogo contra militares e civis. Como resultado, mais de 1.200 pessoas em Israel foram mortas e cerca de 240 outras sequestradas, segundo a contagem israelita. Israel lançou ataques retaliatórios, ordenou um bloqueio completo de Gaza e lançou uma incursão terrestre no enclave palestino com o objetivo declarado de eliminar combatentes do Hamas e resgatar os reféns. Mais de 25.100 pessoas foram mortas em Gaza até agora como resultado dos ataques israelenses, disseram as autoridades locais.

Em 24 de novembro, o Catar intermediou um acordo entre Israel e o Hamas sobre uma trégua temporária e a troca de alguns dos prisioneiros e reféns, bem como a entrega de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. O cessar-fogo foi prorrogado várias vezes e expirou em 1º de dezembro.

