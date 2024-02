Israel diz que vai continuar escalada militar em Gaza e mantém ordem de atacar Rafah por terra

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - Israel espera continuar as operações militares em grande escala em Gaza por mais seis a oito semanas, enquanto se prepara para organizar uma invasão terrestre na cidade de Rafah, no extremo sul da Faixa, disseram quatro autoridades familiarizadas com a estratégia.

Os chefes militares acreditam que podem prejudicar significativamente as capacidades do Hamas nesse período, abrindo caminho para uma mudança para uma fase de ataques aéreos direcionados e operações de forças especiais, de acordo com dois oficiais israelenses e dois oficiais regionais que pediram anonimato.

continua após o anúncio

Há poucas chances de que o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu dê ouvidos às críticas internacionais para cancelar um ataque terrestre em Rafah, disse Avi Melamed, ex-oficial da inteligência israelense e negociador na primeira e na segunda intifadas palestinas, ou levantes, nas décadas de 1980 e 2000. .

"Rafah é o último bastião do controle do Hamas e ainda restam batalhões em Rafah que Israel deve desmantelar para alcançar os seus objetivos nesta guerra", acrescentou.

continua após o anúncio

O ministro da Defesa, Yoav Gallant, disse na sexta-feira (17), que o exército de Israel estava planejando operações em Rafah visando combatentes, centros de comando e túneis do Hamas, embora não tenha dado um cronograma para a campanha. Ele enfatizou que “medidas extraordinárias” estavam sendo tomadas para evitar vítimas civis.

Mais de um milhão de civis palestinos estão sitiados na fronteira egípcia, sem ter para onde fugir, depois de fugirem dos ataques israelitas que devastaram grande parte da Faixa de Gaza.

continua após o anúncio

Na última semana de elevada tensão diplomática, o presidente dos EUA, Joe Biden, telefonou duas vezes ao líder israelita para o alertar contra o lançamento de uma operação militar em Rafah sem um plano credível para garantir a segurança dos civis. O exército israelense não explicou como irá deslocar mais de um milhão de pessoas para as ruínas de Gaza.

De acordo com uma fonte de segurança israelense e um responsável da ajuda internacional, que pediu para não ser identificado, os habitantes de Gaza poderiam ser examinados para eliminar quaisquer combatentes do Hamas antes de serem enviados para o norte. Outra fonte israelense disse que Israel também poderia construir um cais flutuante ao norte de Rafah para permitir que a ajuda internacional e os navios hospitalares chegassem por mar.

continua após o anúncio

No entanto, um responsável da defesa israelense disse que os palestinos não seriam autorizados a regressar em massa ao norte de Gaza, deixando o mato em torno de Rafah como uma opção para cidades de tendas improvisadas. As autoridades regionais também disseram que não seria seguro mover um grande número de pessoas para a região norte sem energia e água corrente.

Washington está cético que Israel tenha feito preparativos suficientes para uma evacuação civil segura, disseram várias autoridades familiarizadas com as conversas entre os dois governos. Biden disse na sexta-feira que não esperava que uma invasão terrestre “massiva” israelense acontecesse em breve.

continua após o anúncio

Além disso, segundo o Hamas, a vitória total prometida por Netanyahu não será rápida nem fácil.

Um funcionário do Hamas baseado no Catar disse à Reuters que o grupo estimou ter perdido 6 mil combatentes durante o conflito de quatro meses, metade dos 12 mil que Israel diz ter matado.

continua após o anúncio

O Hamas continuar a lutar e está preparado para uma longa guerra em Rafah e Gaza, disse o responsável, que pediu anonimato.

"As opções de Netanyahu são difíceis e as nossas também. Ele pode ocupar Gaza, mas o Hamas ainda está de pé e lutando. Ele não alcançou seus objetivos de matar a liderança do Hamas ou aniquilar o Hamas", acrescentou.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: