"Israel executa o genocídio em Gaza como ferramenta dos Estados Unidos", diz Ualid Rabah

247 – No mais recente episódio de "Forças do Brasil" na TV 247, Ualid Rabah, presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil (FEPAL), discutiu a situação atual na Palestina. A entrevista destacou a destruição extensiva e as baixas na Faixa de Gaza, retratando-a como um genocídio midiático. Rabah expressou gratidão à mídia anti-hegemônica por sensibilizar sobre a causa palestina, enfatizando o impacto significativo da cobertura midiática em expor as ações genocidas que começaram em 7 de outubro de 2023.

De acordo com Rabah, a destruição em Gaza supera a de muitas cidades durante a Segunda Guerra Mundial, com mais de 70% da infraestrutura da região em ruínas. Ele relatou um cenário sombrio da situação atual, incluindo o deslocamento de dois milhões de pessoas, a destruição de casas, escolas, mesquitas, igrejas e hospitais, e a precária situação das instalações de saúde.

A entrevista também abordou o impacto demográfico, com quase 1,5 milhão de palestinos, ou cerca de 45% da população de Gaza, sendo afetados pelo genocídio em curso. Rabah destacou o alto número de vítimas mulheres, estimando quase 8 mil mortes, com preocupações sobre mulheres grávidas entre elas. Notavelmente, 82% das vítimas foram relatadas como crianças e mulheres.

Rabah acusou os Estados Unidos de serem a força motriz por trás das ações genocidas, afirmando que Israel executa essas ações como uma ferramenta da política dos EUA. Ele levantou preocupações sobre ameaças nucleares potenciais, afirmando que os EUA e Israel visam destruir qualquer possibilidade de vida palestina em sua terra natal.

A entrevista concluiu com um apelo à atenção e apoio internacionais, enfatizando a necessidade urgente de ajuda e intervenção para aliviar a crise humanitária em Gaza. Assista:

