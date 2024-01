Israel faz novo ataque à Síria e mata cinco líderes pró-Irã, aumentando tensão na região

Apoie o 247

247 - Um ataque israelense realizado na manhã deste sábado (20) atingiu um prédio em Damasco, resultando na morte de cinco pessoas. De acordo com a agência de notícias AFP, o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) relatou que o edifício de quatro andares, frequentado por líderes pró-iranianos, foi completamente destruído no bombardeio. O bairro abriga militantes palestinos pró-iranianos e comandos da Guarda Revolucionária do Irã .

O presidente do Observatório, Rami Abdel Rahman, afirmou que o ataque visava altos comandos desses grupos. O incidente foi confirmado pela imprensa oficial síria, que reportou o ataque israelense a um prédio residencial no bairro de Mazzeh, em Damasco. A agência estatal Sana não forneceu detalhes sobre possíveis vítimas.

Israel tem lançado ataques aéreos contra território sírio desde o início da guerra civil em 2011, direcionando-os principalmente a forças alinhadas com o Irã, seu rival regional, e também a posições do exército de Damasco. Os ataques aumentaram desde a escalada da guerra entre Israel e a Palestina, no dia 7 de outubro do ano passado. Desde então, os combates já deixaram mais de 35 mil palestinos mortos e mais de 50 mil feridos.

Em dezembro, um alto comando dos Guardiões da Revolução iranianos, o general de brigada Razi Musavi, foi morto em um ataque aéreo israelense na Síria. No Líbano, o número dois do Hamas, Saleh al Aruri, também morreu em um ataque israelense no sul de Beirute no início do mês. As ações israelenses aumentaram a tensão na região e existe o temor que o conflito se espalhe por outros países do Oriente Médio.

