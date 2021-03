Israel intensifica vacinação e espera estar livre da pandemia até o final de abril

Sputnik - No máximo, mais um mês e meio de pandemia: Israel – o Estado que mais vacinou contra a COVID-19 – planeja estar livre da pandemia até o final de abril.

O planejamento do país foi expresso em declaração de Alexander Ben Zvi, embaixador de Israel na Rússia, na manhã desta segunda-feira (15).

"Acho que até o final de abril teremos uma situação em que poderemos dizer que vencemos o vírus, se não houver surpresas", disse Ben Zvi em entrevista coletiva em Moscou.

A intenção das autoridades israelenses é suspender o uso de máscaras ao ar livre a partir de abril. Para eventos realizados a portas fechadas, no entanto, o uso da proteção deverá continuar sendo obrigatório, segundo o Ministério da Saúde de Israel.

Israel registrou quase 820 mil casos de COVID-19 desde o início da pandemia, com mais de 6.000 mortes, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Com mais de 5,1 milhões de pessoas tendo recebido a primeira dose da vacina e 4,2 milhões já imunizados com duas doses, Israel teve um dos programas de imunização mais rápidos do mundo. A população do país é de cerca de nove milhões de pessoas.

O Estado registrou uma média de nove mil novos casos de infecção por dia em meados de janeiro. Com a vacinação, Israel teve na semana passada uma redução significativa nos casos, com cerca de metade do número de infecções relatadas em comparação com o início do ano.

Na semana passada, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, concluiu uma visita ao Estado de Israel. O principal motivo da visita foi o spray nasal que seria supostamente "milagroso" contra a COVID-19. No entanto, a visita também teve importantes repercussões para a política externa brasileira, para a permanência do chanceler no cargo e para o futuro das relações entre Brasil e Israel.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.