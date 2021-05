Israel lança fogo contra alvos no Líbano após ataques de foguetes

As Forças de Defesa de Israel anunciaram que dispararam contra alvos no Líbano em resposta a quatro foguetes que foram lançados do sul do país vizinho em direção à Baixa Galileia. Vítimas diretas não foram reportadas edit

Sputnik Brasil - Nesta quarta-feira (19), as sirenes começaram a soar na Baixa Galileia, no norte de Israel, e em Krayot, perto da cidade de Haifa, segundo a assessoria de imprensa do Exército israelense.

"As sirenes foram acionadas na Baixa Galileia e no aglomerado de Krayot", diz o comunicado.

Oficiais israelenses comunicaram que quatro foguetes foram lançados do sul do Líbano contra Israel. A Força Aérea de Israel está atacando alvos no território do Líbano, segundo o Exército israelense.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram que um foguete foi interceptado pelo sistema de defesa antiaérea Cúpula de Ferro, um caiu em um campo aberto e outros dois caíram fora da costa de Israel no mar Mediterrâneo.

"Quatro foguetes foram disparados do Líbano contra o norte de Israel, e um deles foi interceptado pela Cúpula de Ferro", escreveram as FDI no Twitter.

"Em resposta, as forças de artilharia das FDI estão disparando contra uma quantidade de alvos no Líbano. Nós estamos preparados para qualquer cenário em qualquer frente", escreveram as Forças de Defesa de Israel.

A artilharia israelense lançou fogo contra vários povoados entre Qana e Sadiqine, nos arredores da cidade de Tiro, no sul do Líbano, de acordo canal de televisão libanês Al Mayadin.

🚨 Sirens sounding in northern Israel 🚨 pic.twitter.com/YJ5zGvv5uv — Israel Defense Forces (@IDF) May 19, 2021

Sirenes soam no norte de Israel

Vítimas diretas não foram reportadas após o ataque com foguetes, de acordo com médicos israelenses. Duas pessoas ficaram levemente feridas após caírem ao correr para abrigos antibombas, conforme o serviço nacional de emergência médica e desastres de Israel Magen David Adom.

Oficiais de segurança israelenses acreditam que a organização Hezbollah não esteve envolvida no último lançamento de foguetes contra Israel, reporta o canal de televisão Channel 12. Acredita-se que grupos palestinos no Líbano são responsáveis pelo ataque.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.