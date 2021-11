Israel pode entrar em estado de emergência por causa de nova variante da Covid-19

Apoie o 247

Reuters - O primeiro-ministro israelense Naftali Bennett reuniu-se com especialistas em saúde nesta sexta-feira (26) para discutir a melhor forma de responder a uma nova variante do coronavírus detectada na África do Sul. Ela é mais contagiosa do que a cepa Delta. Bennett anunciou que pode decretar estado de emergência no país

"Estamos atualmente à beira de um estado de emergência", disse Bennett, de acordo com um comunicado de seu gabinete. "Nosso princípio básico é agir rápido, forte e agora."

Israel registrou um caso da nova cepa em um viajante voltando do Malaui.

Israel anunciou nesta quinta-feira que estava impedindo seus cidadãos de viajar para o sul da África e proibiu a entrada de estrangeiros da região.

