Israel prende carregador de caixão espancado em funeral de jornalista

Monitor do Oriente - A polícia israelense prendeu um dos carregadores do caixão palestino espancado por oficiais no funeral da jornalista assassinada da Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, disse o advogado do homem detido nesta quarta-feira, conforme noticiou a Reuters.

Um porta-voz da polícia confirmou a prisão de Amro Abu Khdair, mas disse que isso não está relacionado ao funeral de sexta-feira. Ele se recusou a dar o motivo da prisão do homem.

Imagens de oficiais israelenses empunhando cassetetes espancando os carregadores de caixão que, a certa altura, quase derrubaram o caixão de Abu Akleh, geraram ampla condenação internacional e alimentaram a raiva pela morte da repórter durante um ataque militar israelense na Cisjordânia ocupada em 11 de maio.

O advogado de Abu Khdair, Khaldoon Nijm, disse que seu cliente foi preso na segunda-feira (16), mas que as acusações não foram reveladas a ele e foram baseadas em informações do serviço de segurança doméstico de Israel. Ele disse que Abu Khdair mais tarde lhe disse que foi questionado sobre o funeral.

Um porta-voz da polícia disse que qualquer conexão feita com o funeral equivaleria a uma “conspiração barata”. A custódia de Abu Khdair foi estendida até domingo, disseram a polícia e o advogado.

Um segundo carregador de caixão, que pediu para não ser identificado, disse à Reuters que foi interrogado pela polícia, mas não foi preso.

O ministro da Segurança Interna de Israel, Omer Barlev, disse no sábado que ele e o comissário de polícia nomearam um painel para realizar uma “investigação abrangente do que aconteceu durante o funeral, a fim de aprender lições com o evento”.

Separadamente, Israel está conduzindo uma investigação sobre a morte de Abu Akleh. Os palestinos também estão investigando seu assassinato.

Os palestinos acusam as forças israelenses de assassiná-la. Israel negou atacá-la, dizendo que ela pode ter sido baleada acidentalmente por um soldado ou por um atirador palestino enquanto trocavam tiros na cidade de Jenin, na Cisjordânia.

