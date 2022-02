Israel realiza ataque com mísseis contra província na Síria, diz mídia local

Apoie o 247

247 - Nesta terça-feira (22), Israel realizou um ataque com mísseis superfície-superfície contra a província de Quneitra, na Síria, segundo a mídia local.

Conforme publicou a agência síria SANA, citando o Ministério da Defesa da Síria, houve danos materiais causados pelo ataque.

"Por volta das 00h30 de hoje, 23 de fevereiro de 2022 [19h30 da terça-feira, 22, no horário de Brasília], o adversário israelense realizou uma agressão usando vários mísseis superfície-superfície vindos da direção da região síria ocupada das Colinas de Golã, atingindo alguns alvos nas proximidades de Quneitra, o que levou a alguns danos materiais", disse o ministério, conforme a agência.

Ao longo de fevereiro, Israel realizou ataques contra a Síria com mísseis antiaéreos em pelo menos duas oportunidades. Na quarta-feira (16), mísseis israelenses foram lançados das Colinas de Golã contra alvos em Damasco.

O governo da Síria nunca reconheceu a existência do Estado de Israel e as duas nações permanecem em guerra desde a fundação do país sionista, em 1948. Em 1967, Israel anexou as Colinas de Golã da Síria na Guerra dos Seis Dias.

