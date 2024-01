Israel rompe relações com agência da ONU e exige renúncia do chefe da coorporação

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, anunciou nesta segunda-feira (29) o cancelamento de reuniões com o chefe da Agência de Assistência e Obras das Nações Unidas (UNRWA), Philippe Lazzarini, pedindo explicitamente sua renúncia, destaca a CNN. A decisão foi motivada por alegações de Israel de que 12 funcionários da agência humanitária da ONU para os palestinos estariam envolvidos no ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro.

"Acabei de cancelar as reuniões do chefe da UNRWA, [Philippe Lazzarini], com funcionários do Ministério das Relações Exteriores em Israel na quarta-feira", afirmou Katz. "Lazzarini deveria tirar conclusões e renunciar”, acrescentou o ministro.

Katz já havia apelado às Nações Unidas no sábado (27) para que tomassem "medidas pessoais imediatas" contra a liderança da UNRWA. Lazzarini, em resposta, mencionou que a mais alta autoridade investigativa da ONU já havia agido e que uma revisão independente por especialistas externos estava em andamento. O chefe da UNRWA também destacou que a agência tomou "medidas imediatas" rescindindo contratos de funcionários suspeitos de envolvimento no ataque do Hamas em 7 de outubro.

