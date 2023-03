Israel saúda aproximação com o Brasil sob Bolsonaro e espera manter relação positiva com Lula apesar das críticas

Apoie o 247

247 - Apesar das recentes críticas de Israel ao Brasil por conta da autorização de passagem de dois navios militares iranianos no Rio de Janeiro, o estado religioso elogiou Brasília pela aproximação conduzida pelo governo Jair Bolsonaro nos últimos quatro anos.

"Estamos muito felizes com nossas relações com o Brasil, que se intensificaram tremendamente nos últimos anos. Temos todos os sinais de que isso vai se manter, mesmo com a mudança de governo", diz Emmanuel Nahshon, diretor de diplomacia pública do Ministério das Relações Exteriores de Israel, conforme a Folha de S. Paulo.

O governo atual de Israel é de extrema direita e nega a existência dos palestinos, povo ao qual o presidente Lula já manifestou solidariedade repetidas vezes. A chancelaria brasileira condena as provocações israelenses e as expansões de assentamentos ilegais em territórios palestinos. O Brasil atual também cultiva boas relações com o Irã.

Entre 2018 e 2022, as exportações brasileiras para Israel saltaram de US$ 320 milhões para US$ 1,8 bilhão —no período, as importações passaram de US$ 1,1 bilhão para US$ 2,1 bilhões.

"Há um potencial gigantesco de cooperação, economicamente e em outros aspectos", observa Nahshon.

